Chris Froome ble angrepet under en treningstur i sin egen hjemby Monaco tirsdag.

Det bekrefter syklisten selv, som har lagt ut et bilde av en ødelagt sykkel i sosiale medier.

- Ble akkurat påkjørt med vilje av en utålmodig bilist, som fulgte meg opp på fortauet. Heldigvis går det bra med meg. Sykkelen er totalskadd. Sjåføren kjørte videre, skriver Froome.

Sky-stjernen har vunnet Tour de France tre ganger og tidligere representert Team Konica Minolta og Barloworld.

Briten, som er født i Kenya, har sju etappeseirer i Tour de France og tre etappeseirer i Vuelta Espana. Han er favoritt til å vinne Tour de France sammenlagt også i år.

Det er drøyt to uker siden sykkelstjernen Michele Scarponi døde etter at han kolliderte med en bil på en treningstur.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo