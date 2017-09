Froome feiret første Vuelta-triumf - publikum ville heller hylle rivalen

Alberto Contador satte nemlig sluttstrek for en innholdsrik karriere i Madrid.

Matteo Trentin tok sin fjerde etappeseier under årets Vuelta a España da han vant avslutningsetappen søndag. Chris Froome tok sammenlagtseieren.

Bare et uhell kunne frata Chris Froome karrierens første Vuelta a Espana-triumf, men briten holdt seg på sykkelen og skålte i champagne med sine lagkamerater på starten av søndagens paradeetappe.

Matteo Trentin gjorde et ærlig forsøk på å skaffe seg poengtrøya fra overlegne Froome på den siste etappen. Men til tross for at han både tok bonussekunder underveis og vant spurten, vant Froome også den trøya i Madrid med to fattige poeng.

Trentin spurtslo Lorrenzo Manzin og danske Søren Kragh Andersen på de siste meterne av årets spanske treukersritt.

Hyllet egen legende



Froome ble den første syklisten som har vunnet både Tour de France og Vuelta a España siden Bernard Hinault i 1978, og sto sammen med etappevinner Trentin igjen som de to vinnerne i Madrid.

Likevel dreide veldig mye seg om spanjolenes egen yndling utover søndagskvelden. Alberto Contador (34) endte opp med «bare» femteplass sammenlagt i det som var hans aller siste sykkelritt.

Men meritterte «El Pistolero» fikk likevel en nær perfekt avslutning på den mangeårige karrieren i verdenstoppen.

Lørdag triumferte nemlig Contador på den siste fjelletappen, noe som ga det meritterte Madrid-mannen et verdig og punktum.

Da Vuelta a España 2017 var over virket mange i Madrid mest opptatt av å hylle hjemmefavoritten.

Hoelgaard topp ti

Daniel Hoelgaard spurtet inn til en tiendeplass i Madrid. Det var gjesdalbuens klart beste resultat i rittet som også er Hoelgaards debut i et Grand Tour-ritt.

FDJ-proffen var Norges eneste gjenværende rytter i vueltaen på siste dag.

Tidligere på søndagen ble det nemlig kjent at lagkameraten Odd Christian Eiking ble kastet ut av FDJs tropp før avslutningsetappen.

Vueltaens store vinner ble Chris Froome. Ingen har klart å vinne Tour de France og Vuelta a España i samme sesong siden 1978.

Historisk

Briten har vært nær å klare den enormt vanskelige dobbelttriumfen flere ganger tidligere, men i Vueltaen har han måttet nøye seg med tre andreplasser.

Den rekken har han nå fått en slutt på.

Franske Bernard Hinault var den siste som greide kunststykket i 1978.

Det skal sies at vueltaen den gang ble kjørt i april. Det betyr at Froome ble tidenes første syklist som vinner i Spania på høsten som regjerende TdF-mester.

(©NTB)