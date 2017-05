Færre storbyer vil arrangere OL

ANNONSE

Storbyene står nemlig ikke lenger i kø for å avholde den ultimate idrettsfesten.

Når Den internasjonale olympiske komité (IOC) i september skal velge OL-verten for sommerlekene i 2024 er Paris og Los Angeles de eneste byene som har søkt om vertskap.

Danmarks idrettspresident Niels Nygaard, som også er IOC-medlem, tror prisen for å avholde OL skremmer mange byer.

Fortsatt for dyrt

– Det er meget dyrt å avholde det som svarer til 28 verdensmesterskap samtidig. Selv om IOC ønsker å senke omkostningene, så er det nok ikke for alvor funnet en vei for å redusere dem, sier han og fortsetter:

– Samtidig tenkes det i IOC på hva man kan gjøre.

Byer som Hamburg, Roma og Budapest viste interesse for lekene i 2024, men folkelig eller politisk motstand fikk dem til å trekke seg. Blant annet på grunn av milliardkostnader.

– OL er en stor oppgave, og befolkningen bekymrer seg for om det er en god idé, sier Nygaard.

Med utsikt om enda færre kandidatbyer i fremtiden har IOC-president Thomas Bach luftet en tanke om at Paris og Los Angeles begge kan få tildelt et OL.

– Da har man 2024 og 2028 på plass uten at man må skuffe Paris eller Los Angeles.

- FOR DYRT: Danmarks idrettspresident Niels Nygaard tror prisen skremmer byer fra å ville være vertsskap for OL. Her sammen med Tove Paule.

Lanserer tre muligheter

Nygaard mener IOC kan velge å gå tre veier for å gjøre det enda mer attraktivt å få tildelt OL i fremtiden.

– Man kan gjøre OL mindre. Men da vil det oppstå en kamp om hvilke idrettsgrener det skal gå utover.

Neste mulighet er ifølge Nygaard at IOC betaler en større del av utgiftene.

– IOC får jo mye penger gjennom TV-inntekter og sponsorer. Etter siste års OL ga man et beløp til Rio de Janeiro. De kommende vertene for vinter-OL får også et betydelig større tilskudd enn tidligere, og det kan lette den økonomiske byrden for fremtidige verter, sier Nygaard og lanserer sin tredje mulighet.

– En tredje mulighet er å spre OL over et større område, til flere byer og land. Så kan man i høyere grad gjenbruke fasiliterer som finnes. I utgangspunktet er ikke IOC begeistret for det, da det gir mange lovgivningsmessige utfordringer, men det kan være nødvendig for å gjøre det mer overkommelig å avholde OL.

Om tre år arrangeres OL i Tokyo, som gjennom flere år har kjempet for å holde utgiftene nede.

