Fyrt opp Brækhus: – Jeg leser Laurén som en åpen bok

Norges boksedronning vil stoppe Mikaela Laurén.

Mikaela Lauréns siste uttalelser har virkelig satt fyr på Cecilia Brækhus, men den norske boksedronningen mener svensken blottlegger seg fullstendig.

De to møtes i Stokke 21. oktober etter at Laurén nærmet har snakket seg til en kamp.

Nylig fikk hun med seg Klara Svensson i en svensk Viasat-sending. Der fortsatte skittkastingen i retning Brækhus. De to svenskene, som begge har tapt mot 36-åringen tidligere, dro fram ord som både "usympatisk" og "uhyggelig" for å beskrive henne som person.

– Laurén vil være "badass", og prøver å være det, men hun er ikke det. Første gangen jeg virkelig skjønte det var da vi gjestet Skavlan. Da satt jeg og falt helt ut av intervjuet, for jeg var så fascinert av henne. Hun er så åpen, det går an å lese henne som en åpen bok. Hun legger alle følelsene sine på en plate og gir den til meg. Dette er boksing, du må ikke gjøre det, sier Brækhus til NTB i kampanlegget i Oslofjord Convention Center.

Ble fyrt opp



Der er det plassert en boksering midt i rommet hvor kampen skal foregå. Og fra Stokke har Brækhus lest om det siste skytset som er sendt hennes vei.

Det fikk virkelig fyrt henne opp, og hun har nå nærmest lovet å senke svensken gjennom knockout. Det tror hun skremte 41 år gamle Laurén.

– Da ble det helt stille. Jeg har ikke hørt et ord. Jeg tror hun skjønte at det ikke var den smarteste taktikken, sier Brækhus og påpeker at hun tror Laurén nå er ganske stresset for selve kampen.

– Hvor mange runder gir du Mikaela Laurén 21. oktober?

– Full tid vil være en skuffelse for meg, altså, sier hun før hun spisser det enda mer.

– Full tid er uakseptabelt. Man skal ikke gå rundt og si sånne ting om folk. Dette skulle bare være en rutinekamp, men nå er vi mer skjerpet.

Høy terskel

Brækhus har i lang tid tatt imot verbalt fra Laurén uten å bry seg nevneverdig. Svensken har i flere år gått hardt ut mot henne, men først etter den nevnte Viasat-sendingen reagerte hun ordentlig.

– Når Mikaela nå sier at jeg er et dårlig menneske så tenner det litt, for min terskel for å kalle noen et dårlig menneske er ganske høy. Jeg synes både Klara og Mikaela er slitsomme og at de er som to ungdomsskolejenter i skolegården, men jeg ville aldri kalt dem for dårlige mennesker. Dette er min 32. kamp og skulle egentlig bare være ren rutine, men nå har Mikaela brukt så mye tid på å fyre meg opp, og faktisk klart det. Nå skjønner hun imidlertid også at hun har gjort det på en måte som ikke er negativt for meg, men heller tvert imot.

(©NTB)

