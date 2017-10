Gabrielsen avgjorde for Molde på overtid mot Vålerenga

Dermed må Rosenborg utsette gullfeiringen.

VÅLERENGA - MOLDE 1-2

INTILITY ARENA (Nettavisen): Molde lå under 0-1, men snudde og vant til slutt 2-1 mot Vålerenga i Oslo søndag kveld.

Moldes Ruben Gabrielsen avgjorde kampen med en scoring flere minutter på overtid.

Det svært dramatiske målet gjør at Rosenborg nå må utsette gullfeiringen med minst én uke. Hvis Molde hadde spilt uavgjort hadde nemlig trønderne vært seriemestere allerede i kveld.

Ole Gunnar Solskjærs menn ligger nå åtte poeng bak Rosenborg i kampen om seriegullet. Kåre Ingebrigtsen & co. vil sikre seriegull med seier mot Aalesund i neste kamp.

Rosenborg-spillerne fulgte kampen mellom Vålerenga og Molde direkte på TV og fikk nedturen midt i fleisen da Gabrielsen avgjorde på overtid.

- Hjem og trene, utbrøt Kåre Ingebrigtsen som reiste seg og forlot plassen sin foran skjermen da målet ble et faktum.

NEI: Her må skuffede RBK-spillere innse at det ikke blir noen gullfeiring søndag kveld.

Seieren søndag kveld betyr at Molde står på 50 poeng totalt med kun tre serierunder igjen av årets Eliteserie. De møter rivalene fra Kristiansund i neste runde.

For Vålerengas del betyr det sene tapet at de forblir på åttendeplass i Eliteserien med 36 poeng.

Stengel-kanon

Det var Molde som kom best i gang på Intility Arena, og allerede før minuttet var spilt suste Fredrik Brustad igjennom Vålerenga-forsvaret. Han ble lagt i bakken, men dommer Svein Oddvar Moen vinket spillet videre.

I det femte minutt fikk Ruben Gabrielsen lov til å gå opp på en corner, men headingen fant feil side av nettveggen til Adam Kwarasey Larsen for Moldes venstreback.

Selv om Molde kanskje viste det beste spillet i de innledende minuttene, var det vertene fra Oslo som skulle få uttelling først på Intility Arena denne søndagskvelden.

Et Ivan Näsberg-innlegg ble klarert og falt perfekt til Herman Stengel. Vålerengas midtbanejuvel hamret til fra 20 meter, og skuddet endret retning ved Vegard Forren. Andreas Linde var slått ut, og Vålerenga kunne juble for 1-0.

I det 13. minutt kunne ting sett enda bedre ut for Vålerenga da Robert Lundstrøms innlegg fant vei inn i Molde-boksen. Henrik Kjelsrud Johansen var kun en skostørrelse unna å doble ledelsen for Ronny Deilas menn.

NY SPENNING: Molde snudde og vant i Oslo mot Vålerenga.

Mye skulle handle om hjemmelaget i den første omgangen, og Chidera Ejuke burde nok ha satt inn Vålerengas andre scoring denne omgangen da han stjal ballen fra Christian Remmer og suste mot mål. Kun en sen inngripen fra Vegard Forren stoppet Ejuke fra scoring.

Ole Gunnar Solskjær gjorde grep underveis i omgangen, og sendte Babacar Sarr opp fra forsvar til midtbane. Dermed gikk Molde fra en 3-5-2 til en 4-4-2-formasjon, hvilket ga resultater.

I det 38. minutt skulle nemlig Björn Bergmann Sigurdarson bli spilt inn bak en uoppmerksom Enar Jääger, og fra skrått hold hamret islendingen ballen i mål for Molde.

Scoringen var islendingens mål nummer fjorten i ligaen denne sesongen, og plutselig virket det som gjestene hadde fått blod på tann i hovedstaden.

Like før pause rullet de nemlig opp et herlig angrep langs venstre der Gabrielsen ble spilt igjennom på sin venstrekant. Avslutningen holdt dog ikke mål, og dermed måtte lagene ta til takke med uavgjort til pause.

Det stod 1-1 da dommer Moen sendte de to lagene til pause på Intility Arena.

Eventyrlig avslutning

Det var gjestene som kom best i gang i den andre omgangen, og i det 48. minutt testet Moström Vålerenga-keeper Kwarasey Larsen fra distanse. 29-åringen hadde ingen problemer med å holde ballen.

Näsberg var delaktig i Vålerengas scoring og i det 54. minutt forsøkte han skuddfoten selv. Forsøket seilet godt utenfor Lindes lengste stolpe.

Utover i omgangen var det Vålerenga som tok mer og mer over, og i det 64. minuttet var det Simen Juklerøds tur til å prøve seg fra distanse. Kantspilleren fikk ikke skikkelig klem i ballen, men tvang Linde ut i strek.

Det svingte på Intility Arena for minuttet senere ble Fredrik Aursnes spilt fra på venstrekanten. Med en Vålerenga-spiller fikk han avsluttet, men fant kun utsiden av Kwarasey Larsens mål.

Kjelsrud Johansen kunne blitt den store helten for Vålerenga da han fikk to sjanser til å stange de blåkledde i føringen kvarteret før full tid.

Første muligheten ble klarert på streken av Forren, før han på ny fikk muligheten til å heade inn 2-1-scoringen. Denne gangen fikk Linde slått ballen i tverrliggeren, før den til slutt ble klarert unna.

Erling Braut Håland ble byttet innpå i andre omgang for å skape trøbbel i Vålerenga-forsvaret, og ved flere anledninger skapte 17-åringen kvalme for de blåkledde. Likevel kom han aldri til de store målsjansene for de hvitkledde denne kvelden.

Bård Finne ble kastet innpå mot slutten, og i det 85. minutt kunne han ha gitt Vålerenga alle poengene etter en flott kontring. Linde fikk klasket ballen utenfor.

En annen som virket veldig hypp på den forløsende scoringen var Kjelsrud Johansen. Like før full tid fikk han på ny muligheten til å heade, men Linde var på ny patent mellom Molde-stengene.

Det hele så ut til å ebbe ut i uavgjort, men i kampens absolutt siste sekund så steg Gabrielsen frem på et innlegg og stanget ballen i mål for Molde.

Dermed lar gullfeiringen vente på seg i Trondheim. Molde vant 2-1 mot Vålerenga, og er åtte poeng bak Rosenborg med kun tre serierunder igjen av årets sesong.

