Gentner svelget tungen, reddet av legen

Fikk motstanderens kne i hodet, og legen reagerte raskt.

Stuttgarts klubblege Raymond Bests snarrådighet kan ha reddet livet til lagkaptein Christian Gentner, som svelget tungen i lørdagens kamp mot Wolfsburg.

Gentner ble truffet i hodet av Wolfsburg-keeper Koen Casteels' kne i sluttminuttene av seriekampen på stadion der Norges landslag fikk juling forrige uke. Blodig ble han liggende.

Det viste seg at han hadde svelget tungen i sammenstøtet og ikke fikk puste. Best løp ut på banen, oppfattet situasjonen og forhindret en tragedie.

- Om legen ikke hadde reagert så raskt ..., sa en rystet Stuttgart-direktør Michael Reschke og lot slutten av setningen henge i lufta.

Våken

Klubben meldte senere at Gentner er våken og klarer å kommunisere med omgivelsene fra sykehussengen.

- Det var et sjokk for oss alle. Det var dramatiske minutter, sa Stuttgart-trener Hannes Wolf.

- Vi var veldig redde for at det som skjedde kunne få varige følger. Det var umulig for oss å glede oss over seieren. Våre tanker var hos kapteinen vår.

Blir bra

Stuttgart vant kampen 1-0 og tok et langt steg bort fra bunnstriden, men det kom i annen rekke lørdag.

- Christian har en kraftig hjernerystelse og har trolig brukket noen bein, men legene sier at han vil bli helt bra igjen, sa Wolf.

32-årige Gentner har spilt fem landskamper for Tyskland.

