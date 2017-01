Giroud med drømmescoring da Arsenal senket Crystal Palace

ANNONSE

ARSENAL - CRYSTAL PALACE 2-0

Det ble en gledelig start på det nye året for Arsene Wenger og hans Arsenal. For etter scoringer av Olivier Giroud og Alex Iwobi ble Crystal Palace slått 2-0 på 2017s første dag.

Resultatet til tross, Girouds scoring var verdt inngangspengene alene. Et vanvittig skorpion-spark av den store franskmannen sendte hele Emirates til himmels før pause. En scoring det vil bli snakket om i mange, mange år.

Selv kunne ikke franskmannen selv tro at han fikk det til.

- Jeg er på vei mot første stolpe og innlegget til Alexis kommer inn. Jeg prøver å ta den med hælen og jeg har maks flaks. Det handler om flaks fordi jeg er ute av balanse, så det var en fantastisk følelse, sa Giroud selv til SkySports etter kampen.

Også Arsenal-trener Arsene Wenger fant frem superlativene for å rose sin franske elev.

- Kontringen er flott, farten er høy og selv om innlegget kommer bak han så har han refleksen som overrasker alle som kjenner fotball. Det er det som gjør målet så stort. Jeg er bortskjemt med eksepsjonelle scoringer, og denne går ned som «den eksepsjonelle Giroud-scoringen», sa Wenger til SkySports.

En annen som var full av lovord var TV 2s Simen Stamsø Møller.

- Det var et av tidenes vakreste Premier League-mål og det peneste målet som er scoret på Emirates. Jeg kan ikke si at jeg har sett noe penere mål scoret i Premier League, sa Simen Stamsø Møller i TV 2-studioet etter Girouds praktscoring.

Også Brede Hangeland var full av lovord til Arsenals nummer 12.

- Jeg vet ikke om jeg har sett noe lignende. Det er helt vanvittig. Den scoringen der er kunst av Giroud. Du kan se på ansiktsuttrykket hans etterpå, han tror det jo nesten ikke selv, sa den tidligere landslagskapteinen.

Og det var flere som stilte seg i kø for å hylle franskmannens fantastiske scoring. Blant dem var Tottenham-legenden Gary Lineker.

Giroud does the old scorpion finish and he wasn't even offside. Sensational goal. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 1, 2017

- Giroud med det gode, gamle skorpion-sparket og han var ikke offside engang. Sensasjonell scoring, skrev Lineker på sin Twitter-profil med klar referanse til Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryans scoring mot Sunderland.

Wow just seen THE goal from Giroud!!! #goaloftheseason — David Seaman (@thedavidseaman) January 1, 2017

- Wow! Jeg har nettopp sett målet fra Giroud. Sesongens beste scoring, skriver Arsenals legendariske keeper, David Seaman, på sin Twitter-profil etter den vanvittige scoringen.

Wow. One of the goals of the season in build-up/execution. Bellerin to Giroud to Xhaka to Iwobi to Sanchez for Giroud’s flicked finish #afc — Henry Winter (@henrywinter) January 1, 2017

- Wow. Et av årets mål med tanke på oppbyggingen og utførelse. Bellerín til Giroud til Xhaka til Iwobi til Sánchez og så flikken i mål fra Giroud, skriver den anerkjente The Times-journalisten Henry Winter på sin Twitter-konto.

Crystal Palace forsøkte å sjokkere hjemmelaget i den andre omgangen, men klarte aldri å overliste Petr Cech helt bakerst. Dermed står Allardyce med ett poeng på to kamper etter å ha tatt over Palace.

Arsenal, på sin side, suser opp på tredjeplass, like over erkerival Tottenham. De har fortsatt en lang vei opp til serieleder Chelsea, som har en luke på ni poeng ned til «The Gunners».

Crystal Palace holder seg utenfor nedrykkssonen, men er bare plassen foran Sunderland på 18. plass. De har to poeng ned til David Moyes' menn.

- Vi har ikke nok tro på oss selv. Man må tro på seg selv når man kommer til Emirates. Vi forsvarte godt, men vi gav vekk ballen for enkelt. Det ser vi på Arsenals første mål. Selv om det er en briljant avslutning, sa Crystal Palace-trener Sam Allardyce til SkySports om hans lags prestasjon, og Giroud kunstscoring.

Fransk skorpion



Den første omgangen på Emirates skulle i stor grad handle om hjemmelaget og allerede etter fem minutter burde Olivier Giroud ha gitt Arsenal ledelsen. Monreals pasning var utsøkt, men franskmannen rakk ikke fram.

Alexis Sánchez startet i rollen bak franskmannen og i det 12. minutt dunket han til fra om lag 20 meter. Ballen suste utenfor Wayne Hennessys lengste stolpe.

Etter 17 minutter var det likevel duket for første omganges prestasjon og det som sikkert går ned som årets scoring i Premier League. Arsenals kontring ble startet på nydelig vis av Giroud, og franskmannen var ikke ferdig der.

For etter å ha stormet inn i boksen var han litt bak Sánchez' innlegg. Giroud svarte ved å hælflikke ballen opp i Hennessys hjørne. Et ekte skorpion-spark sendte hele Emirates til himmels. En helt syk scoring fra franskmannen.

- Å, du store all verden! For en scoring av franskmannen! En helt vanvittig avslutning, hylte Jørgen Klem fra kommentatorplass for TV 2. Franskmannens scoring vil nok bli vist igjen og igjen.

Omgangen mistet litt piff etter Girouds vanvittig scoring, men i det 26. minutt testet Mohamed Elneny skuddfoten fra rundt 20 meter. Forsøkte seilet utenfor målet.

Crystal palace virker rimelig tafatte i det offensive og bortesupporterne måtte vente til det 37. minutt før de fikk sin første avslutning på mål. Yohan Cabayes avslutning var veik, og enkel for Petr Cech.

Like før pause burde Alexis Sánchez ha doblet ledelsen for de rødkledde. Palace-forsvarene slet med kommunikasjonen, og chileneren snappet opp en elendig klarering inne i boksen. Hans avslutning gikk dog rett på keeper Hennessy.

André Marriner kunne dermed sende lagene til pause på stillingen 1-0 til hjemmelaget. Olivier Girouds kunstscoring var den verdige forskjellen på de to lagene midtveis.

Bortelaget forsøker



Palace virket giftigere i starten av den andre omgangen. Etter ett minutt spilt fikk Andros Townsend tid og rom til å prikke innlegget mot Christian Benteke. Belgieren fikk hodet på ballen, men ikke nok fart eller retning til å overliste Cech.

Arsenal gjentok kontrollen i kampen, og i det 56. minutt fant de veien til nettmaskene igjen. Sánchez spilte fri Monreal hvis innlegg ble klarert rett opp i lufta. Der ventet Alex Iwobi som enkelt headet inn 2-0 for hjemmelaget.

Palace fortsatte å være skumle på dødball og etter timen spilt tvang Benteke Cech til en god redning. Like etter var det Cabayes tur til å teste tsjekkieren, også denne gangen reddet Cech.

Og plutselig startet bortelaget et ladri så lite stormløp mot Arsenal-buret. Townsend testet Cech fra distanse, men nok engang viste sisteskansen seg som en av ligaens beste.

Alex Oxlade-Chamberlain kom på banen rundt ti minutter før slutt, og satte sitt preg umiddelbart på kampen. Hans innlegg fra høyresiden var godt, men ingen Arsenal-spillere stod klare til å punktere kampen fullt og helt.

En annen innbytter som presenterte seg var Aaron Ramsey. Waliseren fant en åpning i det 88. minutt, men avsvlutningen traff aldri målet til Hennessy.

Det skulle likevel ikke bety så mye. Olivier Girouds scoring vil bli snakket om i lang, lang tid, men viktigst av alt for Arsenal og Arsene Wenger er at de tre poengene forblir på Emirates den første dagen i 2017.