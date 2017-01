Giroud reddet Arsenal

ANNONSE

PRESTON NORTH END - ARSENAL 1-2

Det ble en tung kveld for Arsenal på Deepdale da de møtte Preston North End i FA-cupen lørdag kveld. Likevel fant mesterne fra 2014 og 2015 en vei og tok med seg 2-1-seieren.

Callum Robinson og Aaron Ramsey hadde stått for målene da det nærmet seg omspill. Likevel er det som nesten er blitt en tradisjon at Olivier Giroud dukker opp og reddet Arsenal. Denne lørdagskvelden var ingen forskjell.

Scoringen like før slutt betyr dermed at Arsene Wenger og Arsenal er klare for videre spill i turneringen Arsenal har vunnet hele 12 ganger tidligere.

Sjokkstart



Arsenal startet uten superstjerner som Mesut Özil og Alexis Sánchez og skulle vise seg å slite innledningsvis mot Preston på Deepdale Championship-klubben rystet Wengers menn allerede etter syv minutter.

Aiden McGeady suste nmelig forbi det meste av Arsenal-spillere før hans ball inn i boksen så ut til å klarert unna. Forsøket var vagt og Callum Robinson sto parat til å sende hjemmelaget i føringen.

Robinson var et konstant uromoment for hjemmelaget og selv om Arsenal så ut til å kontrollere en del av banespillet i den første omgangen var hjemmelaget farlige.

På ny ble Robinson spilt fri på vei igjennom boksen og fikk slått et herlig innlegg mot Jordan Hugill. Han rakk ikke frem, og misset på en sjanse som hadde garantert en 2-0-ledelse til hjemmelaget.

Utover i omgangen kom Arsenal mer og mer med i kampen. I det 34. minutt burde Olivier Giroud og Alex Iwobis pasningsspill ha resultert i mål for Wengers menn.

Fransk redningsmann



Franskmannen fikk nemlig lobbet ballen fritt inn i boksen, men med såpass fart at Iwobi ikke rakk frem. Et hodestøt hadde nok roet ned nervene.

Kun få minutter senere var det Prestons tur til å nærme seg målet på ny. Denne gangen var det McGeady som fikk sjansen. Han vippet ballen elegant over Ospina, men på streken stod en Arsenal-forsvarer og fikk rensket unna.

Da dommer Robert Madley blåste i fløyta for siste gang i den første omgangen var det Callum Robinson og Preston som kunne gå fornøyde i garderoben. Preston ledet 1-0 til pause.

Det skulle Preston kun gjøre i 50 sekunder i den andre omgangen. For Aaron Ramsey ble spilt opp av Iwobi like utenfor boksen. Han nølte ikke med å hamre ballen i mål.

Det så lenge ut til at det ville trenges omkamp mellom de to klubbene. Da dukket like gjerne Olivier Giroud opp helt på tampen og bredsidet ballen i mål for gjestene.

Dermed kunne Arsenal-supporterne pustet lettet ut. Den franske formspissen senket Preston og sendte Arsenal videre til neste runde.