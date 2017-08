Golf: Justin Thomas vant årets siste major

Amerikaneren Justin Thomas vant sin første majorturnering da han gikk til topps i PGA-mesterskapet i USA natt til mandag.

På et tidspunkt var ledelsen delt mellom fem spillere, men Thomas' vartet opp med to spektakulære birdier på de seks siste hullene. 24-åringen havnet til slutt på 68 slag, tre slag under banens par i Charlotte i delstaten North-Carolina.

Totalt ble fasiten åtte slag under par. På 2.-plass, med to slag mer, kom italienske Francesco Molinari, amerikanske Patrick Reed og sørafrikanske Louis Oosthuizen.

– Jeg visste at spillet mitt var godt nok til å vinne. Jeg måtte bare få det ut, sa Thomas etter seieren.

PGA-mesterskapet var årets siste majorturnering. Spanjolen Sergio García vant Masters, amerikanske Jordan Spieth vant British Open og Brooks Koepka fra USA gikk til topps i US Open.