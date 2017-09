Golf: Sterk avslutning av Tutta

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Suzann Pettersen avsluttet solid og har kontakt med teten etter åpningsrunden av Evian-mesterskapet i golf fredag.

Etter sin 69-runde (to under par) er hun på delt 16.-plass. Det er seks slag fram til ledende Park Sung-hyun fra Sør-Korea, men bare tre slag til 3.-plassen.

Sesongens femte og siste Major-turnering for kvinnegolferne fikk en trasig start torsdag. Da skapte kraftig vind og store nedbørsmengder store problemer for arrangørene. Til slutt ble det besluttet å stryke hele runden og begynne med blanke ark fredag.

Pettersen rakk kun å spille tre hull før uværet satte inn torsdag. Den norske golfprofilen var da ett slag over par. Stort bedre gikk det ikke innledningsvis fredag, men mot slutten spilte Oslo-jenta seg opp.

På par

Tutta innledet runden med en bogey på de tre første hullene, akkurat som torsdag. Deretter fant ytterligere to bogeys og fem birdier veien til den skadeplagede veteranens scorekort.

Fire birdier på de sju siste hullene sørget for en meget sterk finish. To slag over par ble i løpet av de hullene til to slag under.

Sørkoreanske Park Sung-hyun kom best ut av startblokkene i Evian-les-Bains fredag og gikk sin åpningsrunde hele åtte slag under par. Dermed snudde hun kraftig på flisa fra torsdagens annullerte åpningsrunde. Der lå hun sist av alle da arrangøren valgte å avbryte.

– Jeg forsøkte bare å glemme alt som skjedde da, og gikk på banen for å spille min aller beste golf, sa Park etter fullført runde fredag.

Ryggtrøbbel

Moriya Jutanugarn fra Thailand følger nærmest Park etter den første av tre runder. Hun er seks slag under par.

Fredag smilte for øvrig værgudene til arrangørene i Frankrike, og spilleforholdene var noe nær perfekte.

Pettersen har slitt med ryggproblemer den siste tiden. 36-åringen har ikke spilt en turnering siden British Open i starten av august. For en måned siden måtte hun trekke seg fra spill på det europeiske laget i Solheim Cup som følge av smerter i ryggen.

(©NTB)

Mest sette video idag