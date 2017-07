Spesiell oppladning for tittelforsvarer Stenson

Svenske Henrik Stenson overrasket med å ta British Open-tittelen i fjor. Denne gangen er det helt åpent om hvem som vinner årets tredje major-tittel i golf.

Forrige The Open ble spilt på Royal Troon i Skottland. Denne gangen går verdens eldste majorturnering av stabelen på Royal Birkdale-banen utenfor Southport på Englands nordvestkyst. Turneringen arrangeres for 146. gang. Det er tiende gang at turneringen spilles på banen. Sist gang var i 2008 da iren Padraig Harrington vant.

Svenske Henrik Stenson gikk til topps da han knuste amerikaneren Phil Mickelson i en uforglemmelig sisterunde sist.

Men Stenson har ikke helt vært seg selv siden. Han har ikke lyktes i de to første majorturneringene denne sesongen. I verken US Masters eller i US Open klarte han cuten og hans beste forestilling denne sesongen er fra mars hvor han tok sjuendeplassen i en PGA-turnering.

Stenson går sine første to runder torsdag og fredag sammen med Jordan Spieth og sørkoreaneren Kim Si-woo.

Svensken har derimot fått levert tilbake the Claret Jug som seierstrofeet i The Open kalles. Den siste kvelden sammen med British Open-pokalen brukte han med å studere video fra fjorårets oppvisning.

Inspirasjon

–Jag følte at jeg behøvde litt inspirasjon, sier Stenson.

–Det var en drøm som gikk oppfyllelse og det har vært et fantastisk år. Det har definitivt vært det mest hektiske året i min karriere, men også det jeg har vært mest stolt av, sier 41-åringen.

Stenson har hatt med seg den kjære pokalen nærmest over alt. På sosiale medier har han blant annet lagt ut et bilde hvor han kjørte på jetski med pokalen.

– Men det var på tide på tide gi den tilbake og begynne å se framover, sier Stenson som kommer til årets British Open som nummer åtte på verdensrankingen.

Mange om beinet

Brooks Koepka vant US Open for en måned siden, men har ikke spilt en eneste turnering siden. Han slår ut like etter svensken, men regnes kanskje ikke som den største favoritten.

156 spillere deltar i årets British Open og øverst blant favorittene er naturlig nok verdensener Dustin Johnson. Rickie Fowler og Spieth følger nærmest blant CBSs golfekspert. Spanske Sergio García som vant US Masters tilbake i april er også høyt oppe, og man skal aldri se helt bort fra fjorårets toer Phil Mickelson. Han spilte ikke US Open for en måned siden ettersom han valgte datterens skoleavslutning foran turneringen han aldri har vunnet.

Banen har et par på 70 og består av tolv par fire, fire par tre og bare to par fem hull (15 og 17). Banen er kjent som en av verdens mest links banker. Fairwayene bukter seg mellom sanddynene som tårner opp langs banen. Spesielt åpningshullet har gitt mange golfere et sjokk opp gjennom.

(©NTB)