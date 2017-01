ANNONSE

Ledelsen Thomas hadde opparbeidet seg nesten var borte før det 17. og nest siste hullet på siste runde, slo han til med en birdie etter et meget solid slag på 214 yards. Det ga han en komfortabel reise på siste hull.

- Så fort jeg traff ballen kjente jeg at det ville bli perfekt. Det beste slaget denne uken, sa Thomas om slaget på 17. hull og la til at han siktet på et skråstilt tre. Til slutt landet ballen noen få meter unna hullet.

69 slag

Til slutt gikk Thomas den fjerde runden på 69 slag, fire under par. To birdies etter en dobbeltbogey på det femte hullet bidro sterkt til at han kunne hente hjem seieren i turneringen som kun er åpen for spillere med turneringsseier i fjor. Seieren er 23-åringens tredje PGA-seier.

Japanske Matsuyama var det eneste internasjonale innslaget i toppen av en USA-preget resultatliste. Jordan Spieth, som gikk en imponerende 65-runde søndag, kapret tredjeplassen og også de ni plassene etter han ble tildelt amerikanere.

Neste internasjonale innslag var australieren Jason Day som endte på 12.-plass.

(©NTB)