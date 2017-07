Tutta mener Solheim Cup-episoden er tilbakelagt

Suzann Pettersen føler seg trygg på at episoden som skapte overskrifter under Solheim Cup i 2015 er tilbakelagt foran årets utgave av turneringen.

Den norske golfprofilen havnet i rampelyset på andre måter enn hun hadde ønsket seg i Tyskland for to år siden. Tutta fikk hard medfart av både eksperter og golfinteresserte etter at hun påpekte et regelbrudd av amerikanske Alison Lee under en av rundene.

Pettersen valgte først å forsvare sitt eget standpunkt, men kom senere med en uforbeholden beklagelse.

14. august starter årets utgave av den prestisjetunge lagkampen mellom USA og Europa. Den norske golfprofilen tror ikke det vil være noe vondt blod mellom de involverte som følge av det som skjedde for to år siden.

– Man blir påminnet (om det som skjedde) av en og annen tilfeldig fan, men jeg synes mediene har trukket fram den hendelsen igjen og igjen, mye mer enn vi spillere og de andre involverte noen gang har gjort, sier 36-åringen i et intervju med den skotske avisen The Scotsman.

Ryddet opp raskt

Tutta er i øyeblikket i Skottland, der kommende helgs Ladies Scottish Open og neste helgs British Open står på programmet. Sistnevnte er sesongens fjerde Major-turnering.

Turneringene blir også viktige i forberedelsene til Solheim Cup. Pettersen er forberedt på at det amerikanske publikummet kan komme til å minne henne på det som skjedde i 2015.

– Jeg føler at alle som var involvert, ryddet opp ganske raskt etterpå og gikk videre. Men, med tanke på at vi skal tilbake til USA og er på bortebane, kommer antall publikummere til å være større enn noen gang, sier 36-åringen.

Tutta, som nå er nummer 23 på verdensrankingen, håper det europeiske laget kan levere så godt spill at det amerikanske hjemmepublikummet får lite å juble for.

Revansjejakt

USA har vunnet fire av de seks siste utgavene av Solheim Cup. For to år siden, da turneringen ble arrangert i Tyskland, ble det amerikansk seier med ett fattig poengs margin.

Om tre uker er Pettersen & co. ute etter revansje. Europa-kaptein Annika Sörenstam skal forsøke å lede laget sitt til seier i Iowa.

– Jeg vil si at vi er store underdoger. Jeg tror Annika har hendene fulle med å forsøke å ta trofeet tilbake. Det blir en morsom utfordring, sier 36-åringen.

I startfeltet i Ladies Scottish Open har den norske golfprofilen selskap av blant andre amerikanske Michelle Wie, verdenstoer Ariya Jutanugarn fra Thailand og den skotske veteranen Catriona Matthew.

