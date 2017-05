ANNONSE

Tutta endte turneringen i Virginia sju slag under par. Kun fire slag skilte opp til amerikanske Angela Stanford på tredjeplass.

De to jentene øverst på resultatlistene var det samtidig lite å gjøre med. Amerikanske Lexi Thompson var i en klasse for seg gjennom hele helgen og vant til slutt med hele fem slags margin til sørkoreanske Chun In-gee.

Thompson avsluttet turneringen med en 65-runde – seks slag under par. 22-åringen var den eneste spilleren i feltet som avsluttet bedre enn Suzann Pettersen.

Den norske jenta måtte tåle bogey på det aller første hullet, men deretter pekte alle piler oppover. Det ble birdier på både det 3., 7. og 18. hullet, og på hull nummer 12 vartet Pettersen opp med en strålende eagle.

For tiendeplassen fikk Oslo-jenta drøyt 24.000 amerikanske dollar, tilsvarende i overkant av 200.000 kroner.

Det var andre gang denne sesongen at Tutta endte blant de ti beste på LPGA-touren. Tiendeplassen delte hun blant annet med verdensener Lydia Ko.

Vinneren Thompson var på sin side tilbake på toppen av seierspallen etter at hun på dramatisk og kontroversielt vis mistet seieren i Major-turneringen ANA Inspiration tidligere denne sesongen. Thompson ble der ilagt straffeslag etter at hun skulle ha begått et omdiskutert regelbrudd.

Neste turnering på LPGA-touren spilles i New Jersey kommende uke.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!