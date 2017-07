Tutta skuffet i US Open

Endte på delt 56.-plass.

Suzann Pettersen havnet til slutt på delt 56.-plass etter en svak avslutning i majorturneringen US Opens siste dag.

Tutta åpnet søndagens avsluttende runde med dobbel bogey, som ble fulgt opp av en bogey på det andre hullet. Deretter ble det nok en dobbel bogey på hull fire.

Tutta, som kom innenfor cutgrensen med et nødskrik, stabiliserte spillet sitt og fikk blant annet to birdier, men sprakk igjen på de to siste hullene med en dobbel bogey og en bogey. Fasiten etter fire dager på golfbanen i Bedminster ble ti slag over par. Kun på turneringens første spilledag kom hun under banens par på 72 slag.

Sørkoreanske Park Sung-hyun endte til slutt 11 slag under par. Seieren ga henne 900.000 dollar, snaut 7,5 millioner kroner. Hun vant turneringen foran tre av sine landsvenninner. Choi Hye-jin tok 2.-plassen, og 3.-plassen ble delt mellom Hur Mi-jung og Ryu So-yeon.

Pettersen har ikke vunnet på LPGA-touren på over to år.

