Griezmann og Giroud sendte Frankrike til VM

.. mens Sverige er klare for playoff tross tap for Nederland.

FRANKRIKE - HVITERUSSLAND 2-1

NEDERLAND - SVERIGE 2-0

Det franske landslaget er klare for VM i Russland neste sommer etter å ha beseiret Hviterussland 2-1 på hjemmebane. Med tirsdagens seier er de vinnere av gruppe A.

Antoine Griezmann åpnet scoringsballet etter å ha blitt spilt igjennom av Blaise Matuidi i det 27. minutt. Kun seks minutter etter doblet Olivier Giroud da Griezmann hadde jobben som servitør.

Anton Saroka skapte ny spenning i oppgjøret da han fant nettmaskene for Hviterussland like før pause, men de maktet ikke å finne utligningsmålet mot «Les Bleus».

Med kveldens seier vinner Frankrike gruppe A Frankrike er dermed klare med totalt 23 poeng. Det er fire ned til Sverige og Nederland. De er dermed klare for sitt sjette strake VM. Vi må helt tilbake til USA-VM i 1994 sist de blåkledde ikke var med i et verdensmesterskap.

Svensk jubel



En nasjon som ikke blir å finne i neste sommers VM er Nederland. Dick Advocaats menn måtte vinne med syv mål for å stjele playoff-plassen fra tirsdagens motstander, Sverige.

Det startet veldig bra da Manchester United-stopper Victor Lindelöf brukte hånda, og gav bort straffespark etter kvarteret spilt. Arjen Robben overlistet Robin Olsen, og blåste nytt liv i oppgjøret.

Det kunne sett mye, mye bedre ut hadde Kenny Tete fått klemt plasseringen sin på mål fra spiss vinkel. Lyon-backen stod med åpent mål på den bakerste stolpen, men fikk ikke presset avslutningen sin ned på mål.

Robben-kanon



I det 40. minutt ble Robben spilt åpen fra rundt 20 meter, og på direkten hamret han ballen i Olsens lengste kryss. En helt vanvittig scoring av den nederlandske lynvingen.

- Det er bare å ta av seg hatten for det skuddet der. Det er så rent treff som det går an. Robin Olsen rekker ikke reagere engang, sa Kjetil Rekdal fra Eurosports kommentatorplass.

Nederlenderne tok hjem seieren, og de tre poengene i Amsterdam, men må innse at VM ryker for denne gang. Sverige er klare for playoff-plass med lik poengsum som «Oranje», men med mye bedre målforskjell enn VM-finalistene fra 1974, 1978 og 2010.

For Nederlands del må vi ikke lengre tilbake enn til 2002 for å finne sist de ikke deltok i et VM. Sverige har ikke deltatt i VM siden mesterskapet i 2006. Den gangen røk de ut i åttedelsfinalen mot vertsnasjon Tyskland.

Disse lagene er kvalifisert for VM i 2018 per 10.oktober 2017:

Europa:

Russland (vertsnasjon)

Belgia

Tyskland

England

Spania

Polen

Island

Serbia

Frankrike

Portugal

Sør-Amerika:

Brasil

Nord- og Mellom-Amerika:

México

Costa Rica

Afrika:

Nigeria

Egypt

Asia:

Iran

Japan

Sør-Korea

Saudi Arabia

