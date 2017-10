Den tidligere fotballdommeren Hector Trujillo er dømt til åtte måneders fengsel i USA for korrupsjon og svindel, i forbindelse med FIFA-skandalen fra 2015.

Guatemalske Trujillo, som er 62 år gammel, må også tilbakebetale et beløp tilsvarende 3,3 millioner kroner.

Hector Trujillo ble pågrepet på et cruiseskip i desember 2015 og ble senere tiltalt for korrupsjon og svindel. Han ble løslatt mot en kausjon på om lag 32 millioner kroner.

Påtalemyndigheten i USA så det som formildende at Trujillo aldri brøt guatemalsk lov, men han brøt fortsatt helt klart FIFAs regler. Han er en av 14 fotballedere fra Sør- og Mellom-Amerika som ble tiltalt for svindel og korrupsjon, og det skal i alt dreie seg om verdier for mer enn 200 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,7 milliarder kroner.

– Den tiltale har ikke spilt den største rollen eller tilegnet seg de største summene, men hans handlinger viser likevel at han har vært involvert i samme type ulovligheter som de andre korrupte fotballederne som er tiltalt. Og korrupsjon krever en betydelig dom, heter det i rettsdokumentene.

Hector Trujillo er den første som blir dømt i FIFA-skandalen.

