AS Monaco har noen av verdens mest spennende fotballspillere. Etter nedsablingen av Manchester City, så har ikke interessen sett ut til å bli noe mindre.

En det har vært knyttet stor spekulasjon rundt er midtbane-kjempen Tiemoué Bakayoko. 22-åringen skal nå ha kommet til enighet med Chelsea, melder SkySports' Guillem Balagué.

- Monacos Bakayoko har blitt enig om sine personlige betingelser med Chelsea. Neste steg er at Chelsea betaler Monaco mer enn noen andre for midtbanespilleren, skriver Balagué på sin Twitter-konto.

Monaco's Bakayoko has agreed personal terms with Chelsea. Next step is for Chelsea to pay Monaco more than anybody else for the midfielder pic.twitter.com/XgbvJKvNPD