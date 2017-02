Gull til Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng

ANNONSE

Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng tok gull på kvinnene klassiske lagsprint søndag. De russiske jentene gav førstnevnte voldsom kamp på den siste etappen, men det skulle ikke holde inn. Caspersen Falla viste muskler på og sikret sitt andre gull under Lahti-VM.

Caspersen Falla og Natalia Matvejeva gikk likt ut til den siste og avgjørende etappen. Likevel viste Caspersen Falla hvorfor hun er både verdens- og olympisk mester på sprint da hun rykket fra russeren i en av de siste bakken.

- Hun feier fra Russland, se hvordan hun kjører over bakken! Dette er gullrykket, hylte Jann Post i NRKs kommentatorboks i det Falla takket for følget.

Caspersen Falla kjørte inn til ny gullmedalje, mens de russiske jentene jublet for sølv. USA slo Sverige i spurten om bronsemedaljen.

Russisk sjokk



Det lå veldig an til en helnordisk finale der Norge, Sverige og Finland skulle gjøre opp om de edleste metallene, men på den nest siste etappen dunket plutselig russiske Julija Belorukova opp.

- Hvor kommer Russland fra, spurte Jann Post i NRKs kommentatorboks. Russerne hadde hele tiden ligget i feltet bak, men uten å virke som en medaljekandidat.

Russeren skulle ikke svare på rykket, og det ble flere meter mellom suverene Caspersen Falla og Matvejeva. Russland jublet for sølv, men gulljentene kom fra Norge og heter Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng.

Kampplanen



Skal man tro kampplanen så skulle det ikke bli så spennende som det ble. For allerede etter andre etappe varslet landslagssjef Vidar Løfshus at det ville komme et rykk.

- Vi skal prøve å dra til litt nå, Løfshus til NRK etter den andre vekslingen, og Heidi Weng viste tydelig at det var nettopp dette som var planen.

For etter den andre vekslingen skrudde Heidi Weng opp tempoet og la seg i tet. Den regjerende Tour de Ski-mesteren forsøkte å rykke fra både Sverige og Finland, men svenske Ida Ingemarsdotter hang seg på, og tillot ikke den norske jenta å stikke.

Slik som i semifinalen var det finske Aino-Kaisa Saarinen som la opp til høyt tempo fra start. Nok en gang svarte Heidi Weng på utfordringen, og hektet seg på den finske hjemmefavoritten.

Det var et samlet felt som kom inn til første veksling, men med USA i front. Likevel virket det ikke som noen av lagene var nevneverdig bekymret etter første veksling.

Caspersen Falla og Weng hadde få problemer med å komme seg til finalen på kvinnenes klassiske lagsprint. På de siste etappene la de to inn et voldsomt tempo, og suste inn til seier over Finland.