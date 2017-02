Gytkjær-scoring i debuten

ANNONSE

Christian Gytkjær fant nettmaskene i sin første kamp for tyske 1860 München. Dansken scoret i borteoppgjøret mot Arminia Bielefeld, men likevel ble det tap.

Gytkjær (26), som nylig ble hentet til 1860 München fra Rosenborg, utlignet til 1-1 i det 13. spilleminutt fredag. Fabian Klos hadde sendt hjemmelaget i føringen like før, men så dukket dansken opp.

- Første kamp, første mål. Det er slik det måtte bli. Han er en løve i boksen!, skrev 1860 på sin egen Twitter-konto.

Ettmålstap

Gytkjær og co. tapte imidlertid oppgjøret 1-2. Nevnte Klos ble matchvinner med sin andre scoring for dagen noen minutter før pause. Gytkjær spilte hele kampen for gjestene.

To andre kamper ble spilt i 2. Bundesliga fredag. I kampen mellom Greuther Fürth og Hannover vant Fürth hele 4-1. Veton Berisha scoret ett for vertene, mens Serdar Dursun (2) og Marcel Franke bidro med resten av nettsusen. Berisha ble byttet ut for norsk-ivorianske Mathis Bolly etter 70 minutters spill. Edgar Prib scoret gjestenes trøstemål.

Fossum kom inn

Stefan Strandberg spilte hele kampen for Hannover, mens Iver Fossum kom inn 17 minutter før slutt. Strandberg pådro seg et gult kort underveis.

Kaiserslautern slo Würzburger Kickers 1-0 i den siste kampen fredag. Robert Glatzel ble matchvinner for vertene.

Strandberg og Fossums Hannover er tabelltoer i 2. Bundesliga før helgens kamper, à poeng med serieleder Eintracht Braunschweig. Greuther Fürth er nede på 11.-plass, 11 poeng bak tabelltoppen, mens 1860 München på 14.-plass er fem poeng bak Greuther Fürth.

Zlatko Tripic var for øvrig ikke med for Fürth fredag.

