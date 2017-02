Beskyldes for å be G16-lag tape med vilje - slår tilbake

ANNONSE

Reaksjonene har vært sterke i sosiale medier etter at tidligere landslagskeeper Frode Scheie sitt Drøbak G16-lag tapte for Stag i Stavernhallen i helgen.

Publikum pep og og mente Scheies lag tapte kampen med vilje for å slippe å spille så tidlig som klokken åtte morgenen etter.

En video fra slutten av kampen viser merkelige scener der Stag-spillerne mener å ha innsett at de spiller mot en motstander som ikke prøver å vinne kampen.

Ifølge tilskuere Østlandsposten har snakket med, skjøt Drøbak-spillerne med vilje ti meter over mål, lo da de bommet, og trampet bevisst på seksmeterstreken da de var alene gjennom.

Det profilerte håndballparet Camilla Herrem og Steffen Stegavik er blant de som reagerer:

@fscheie1 @SFredriksen @dbirkelund Hvorfor ikke legge seg flat med en gang. ALLE ser hva som skjer her. VIrkelig flaut og skremmende! — Steffen Stegavik (@SteffenStegavik) February 27, 2017

Dette går fader meg ikkje ann !!! Flaut. Hvem er treneren som får spillerene sine til å tape med vilje her ?? https://t.co/wd6t1Ai91k — Camilla Herrem (@CamillaHerrem) February 27, 2017

Skuffet

Frode Scheie, som inntil nylig var daglig leder i Drammen Håndballklubb, avviser imidlertid at laget hans tapte med vilje.

- Det skuffer meg litt at folk ikke er interessert i å høre den andre siden av saken, sier Scheie til Nettavisen.

Den tidligere landslagsprofilen mener laget hans hadde et breddefokus lørdag da alle lagene uansett gikk videre til sluttspillet søndag.

- Vi tapte alle kampene våre på lørdag, men folk har hengt seg opp i kampen mot Stag fordi de mener at vi skal være mye bedre enn dem. Vi hadde mange skader og slet med sykdom i laget. Derfor fikk flere spillere fra nivå to spille, sier Scheie.

- Videoen fra slutten av kampen ser jo ganske merkelig ut. Du ba ikke spillerne dine om å tape med vilje?

- Nei. Jeg kan si at jeg er lei meg for at kampen ble som den ble, og du kan gjerne si at innsatsen burde vært bedre, men vårt fokus på lørdag var å unngå flere skader og gi spillere fra nivå to spilletid, sier Scheie og peker på at laget hans ville fått en lettere vei i sluttspillet med seier.

Han mener at også Stag bør ta sin del av skylden for at kampen ble som den ble.

- Jeg synes de skal se på sitt eget lag og hva de gjorde med i 2. omgang også. Strekspilleren deres bokser blant annet vekk ballen, og det er i det hele tatt trist at kampen ble som den ble.

Har forklart seg



Scheie mener det er synd at spillerne hans spillere blir beskyldt av publikum for å tape med vilje. Den tidligere keeperen har gitt sin forklaring til håndballforbundet og avventer nå svar.

Se video fra kampen her (Drøbak i rødt):





Stag ledet på et tidspunkt kampen 8-2, men tok foten fra gasspedalen mot slutten, noe som førte til at publikum fikk se en enda merkeligere håndballkamp.

Sluttresultatet ble 9-8 til Stag, som dermed møtte arrangørklubben Larvik Turn morgenen etter. Det endte med 19-2-seier for Larvik.

Drøbak/Frogn spilte først åttedelsfinale klokken 10.50 og kom til slutt så langt som til semifinale, hvor det ble tap for Vestre Bærum.