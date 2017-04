ANNONSE

Camilla Herrem skal fra 1. august spille for den norske klubben Sola. Det ble klart på en pressekonferanse tirsdag.

Landslagsprofilen vender dermed tilbake til norsk håndball etter flere sesonger i utlandet.

Ifølge TV 2 får Herrem drakt nummer 77 i klubben, og har en avtale som strekker seg tre år frem i tid.

Landslagsveteranen skal være enig med sin makedonske arbeidsgiver om å avslutte kontrakten ett år før tiden. Fra neste sesong slutter hun seg til Sola-stallen.

Herrem har tidligere røpet at hun har kjøpt hus på Sola. Dermed har det ligget i kortene at et comeback for moderklubben ville komme.

- Jeg følte det var på tide å komme hjem, sa Herrem tirsdag.

Sola forsøkte å hente landslagsvingen tilbake allerede i fjor, men da valgte Herrem spill i Makedonia i stedet.

Herrem har spilt for rumenske Baia Mare, danske Team Tvis Holstebro og makedonske Vardar siden hun forlot Byåsen i 2014. Den norske landslagsprofilen startet spillerkarrieren i Sola, klubben hun nå vender tilbake til.