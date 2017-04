Frafjord gir seg på landslaget

ANNONSE

Strekspilleren Marit malm Frafjord gir seg på det norske landslaget.

Det opplyser Håndballforbundet torsdag.

Etter nøye overveielse har linjespilleren bestemt seg for å bruke kreftene på klubbhåndballen fremover. Det var totalpakken som ble avgjørende for valget, skriver forbundet i en pressemelding.

- I sommer skal jeg flytte til Romania. Da blir jeg veldig mye borte fra familie, kjæreste og venner. I tillegg er det stor belastning på kroppen å spille i både Champions League og på landslaget. Nå ønsker jeg å prioritere annerledes, sier Frafjord som gjerne vil ha med seg et sluttspillgull med Larvik før hun forlater Norge.

Frafjord var tilbake på landslaget, etter en lengre pause, under OL i fjor sommer og i EM i Sverige i desember. Det ble henholdsvis bronse og gull til Norge.

Hun står bokført med 197 landskamper for Norge.

- Det er ikke så viktig for meg om det er 200 eller 197. Jeg skulle jo egentlig til Golden League i mars, men var sliten og trengte en liten pause. Men jeg er utrolig takknemlig for å ha fått så mange store opplevelser på håndballbanen. Det er ikke mange andre som har vært med på å vinne så mye. I tillegg har jeg møtt utrolig mange hyggelige folk og fått venner for livet gjennom håndballen, sier Frafjord.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson beskriver Frafjord som en sentral spiller på landslaget i to perioder.

Først fra 2006-2012 og med et solid comeback til OL og EM i 2016.

- Marit var vår kaptein i en periode, en spiller som gikk foran i handling. Vi i trenerteamet respekterer Marits valg. Den indre motivasjonen og lysten til å satse på både klubb- og landslag må være sterkt til stede. Når hun ikke kjenner dette i forhold til å spille på landslaget, vil vi ønske henne lykke til med ny epoke i karrieren i Bucuresti. Nå vil yngre krefter få mulighet til å bringe sine kvaliteter inn i landslaget og være med å utvikle seg og laget fremover mot nye utfordringer, sier Hergeirsson.

