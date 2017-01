Frankrike fikk revansje mot Norge

ANNONSE

De franske stjernespillerne fryktet det norske laget før VM-kampen søndag kveld. Det var ingen tvil om at de ønsket å revansjere fjorårets EM-tap for Norge.

Norge hang lenge med i oppgjøret, men Christian Berges men var stadig noen mål bak. Oppgjøret endte til slutt med fransk 31-2.

Dermed endte den norske seiersrekken i VM, etter å ha gått seirende ut mot Polen og Russland i de to første kampene.

I FORM: Sander Sagosen hamret inn åtte mål mot Frankrike.



Ampert

I det dommeren blåste av kampen ble det veldig ampert ute på banen, og en rekke spillere fra begge lag røk i tottene på hverandre. Bjarte Myrhol og Sander Sagosen var begge innblandet i tumultene.

- Det har ikke vært noen vennskapskamp dette her. En liten håndgemeng på tampen, sier TV 2-kommentator Harald Bredeli det ting begynte å roe seg ned.

Landslagskaptein Myrhol oppsummerte situasjonen slik.

- Sander (Sagosen) kommer i en liten klinsj ute på banen. Da blir det litt småbjeffing, og temperamentet fra Grorudalen som dukket opp. Jeg synes ikke det er greit at (franske) spillere som har sittet 60 minutter på benken skal komme inn og begynne å dytte. Da synes jeg at vi skal stå opp for hverandre og vise at vi ikke tillater alt, forteller Myrhol til TV 2.

AMPERT: Superstjernen Nikola Karabatic og Bjarte Myrhol var begge innblandet i en voldsom krangel etter kampen.

Frankrike i føringen

Luc Abola sendte franskmennene i føringen etter 44 sekunder, men de norske gutta holdt bra følge med sine motstandere i åpningsminuttene.

17 minutter ut i oppgjøret sto det 9-8 i målprotokollen, i Frankrikes favør.

Norge hang imidlertid ikke helt med inn til pause, og gikk til pause fire mål bak på stillingen 16-12.

Fransk fest

Frankrike økte ledelsen i de første minuttene etter hvilen, før Norge hentet seg tilbake i kampen. Spillet bølget frem og tilbake en lang periode der franskmennene var fire mål foran.

Den måldifferansen holdt seg til det sto 40 sekunder igjen på klokken. Da dunket Sander Sagosen inn Norges 28. mål for kampen, og fastsatte sluttresultatet til 31-28.

Dermed står Norge med fire poeng etter tre kamper.

Neste oppgjør for Norge er mot Brasil tirsdag ettermiddag.