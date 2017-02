ANNONSE

Larvik mister Gro Hammerseng-Edin etter sesongen. Håndballveteranen gjør som ektefellen Anja og setter karrierestrek, melder TV 2.

– Jeg har bestemt meg. Jeg skal ut på nye eventyr etter sesongen. Det er litt vågalt, for jeg har bestemt meg uten at jeg har en plan, sier hun til kanalen tirsdag.

Mandag kom meldingen om at Anja Hammerseng-Edin legger opp ved sesongslutt. Dagen derpå kom altså også ektefellen Gro med samme beskjed.

– Jeg sa det til jentene i går. De ble litt overrasket, selv om de ikke bør bli det. Jeg er tross alt snart 37 år. Mange trodde jeg skulle ta et år til. Men det er deilig å kjenne på at dette er et valg og ikke noe uunngåelig, sier hun.

Gro Hammerseng-Edin ga seg for det norske kvinnelandslaget i 2013. Hun spilte 167 landskamper og scoret 631 mål. Hennes siste kamp ble EM-finalen mellom Norge og Sverige i 2010.

