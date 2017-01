Håndballgutta med ny seier i VM

ANNONSE

NORGE - RUSSLAND 28-24:

Norge står med full pott i VM, etter at de to første gruppekampene er unnagjort. Lørdag ble det en meget sterk seier mot Russland.

Det betyr at Christian Berges gutter er i rute for avansement.

- Norge skaffer seg et fantastisk godt utgangspunkt i kampen om en åttedelsfinale, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

- En strålende prestasjon av håndballgutta, sa han.

Keeper Thomas Bergerud sto en meget god kamp for det norske laget mot russerne og spesielt i første omgang imponerte 22-åringen stort.

Kantspilleren Kristian Bjørnsen ble norsk toppscorer med sju mål.

Norge møter Frankrike til ny gruppekamp allerede søndag.

Myrhol våknet



I den første VM-kampen mot Polen kladdet det litt for de norske gutta i angrep, men mot Russland var det langt bedre takter.

Norge festet et grep om kampen umiddelbart og ledet 3-1 etter fire minutters spill. Espen Lie Hansen scoret mål nummer tre.

Danmarks-proffen scoret seks mål i åpningskampen og fortsatte det gode spillet i møtet med russerne. Norge dro sakte, men sikkert ifra motstanderen og etter et kvarter var Norge foran med fire scoringer.

Bjarte Myrhol fikk dårlige arbeidsforhold i første VM-kamp, men lørdag var strekspilleren langt mer involvert og sentral for det norske laget.

Veteranen bidro med tre scoringer den første halvtimen.

God Bergerud



Bak i målet sto også keeper Thomas Bergerud en meget god omgang og gjorde flere viktige redninger, blant annet tok han to straffekast.

Bergerud reddet ni skudd og fikk en redningsprosent på 45 før pause.

På det meste ledet Norge med åtte mål i denne første omgangen, på stillingen 14-6, men mot slutten kom russerne litt tilbake.

Da pausesignalet lød ledet Norge med 15-11. Norge scoret ikke mål i løpet av de siste seks minuttene, men hadde likevel en solid ledelse.

HEVET SEG: Den norske stjernen Sander Sagosen.

Sander Sagosen, som innledet VM svakt i åpningskampen, med tre mål på elleve skudd, nettet fire i første omgang og var norsk toppscorer.

Ny spenning



Til tross for at det norske laget en periode ledet med hele åtte mål i første omgang, klarte de ikke å riste av seg russerne og etter pause ble det ny spenning i kampen. Ti minutter ut i omgangen var Russland bare to bak.

Det svingte imidlertid og i løpet av kort tid hadde 18-16 til Norge blitt til 20-16 for det norske laget, som plutselig var foran med fire mål igjen.

Eivind Tangen og Kristian Bjørnsen bidro til å skaffe denne luken, mens veteran Ole Erevik kom inn i det norske buret og tok en straffe.

Russland nektet å gi seg, og hang seg på hele veien, men takket være en meget god Kristian Bjørnsen klarte Norge å holde seg foran.

Men få minutter igjen ble det klar at russerne ikke kom til å hente inn den norske ledelsen og det endte med seier 28-24.