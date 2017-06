ANNONSE

Etter at Frankrike noen timer tidligere sikret sin EM-billett ved å slite seg til 26-25 borte mot Litauen, spilte utfallet av kampen i Leuven liten rolle. Uansett seier eller tap ville Norge trenge en hjemmeseier mot Litauen lørdag for å ta 2.-plassen i gruppa.

Norge innledet likevel forrykende, og det sto 5-0 før det var spilt fem minutter. Så stoppet det litt opp for de norske, og Belgia holdt tritt resten av første omgang fram til 20-15 i norsk favør halvveis.

Belgierne holdt avstanden en stund også i annen omgang, men så viste klasseforskjellen seg ubønnhørlig. Norge dro fra mål for mål og endte med 17 måls seiersmargin.

Sist helg ladet Norge opp med tre strake seirer over Island, Sverige og Polen i turneringen i Elverum. Onsdag ble Belgia oppskriftsmessig utspilt, men det er kampen mot Litauen som avgjør om junisamlingen blir en suksess eller ei.

Lagene har like mange poeng før den siste kvalifiseringskampen, men Litauens hjemmeseier mot Norge i november i fjor gjør at Norge må vinne i Oslo Spektrum for å gå forbi og ta 2.-plassen som gir deltakelse i sluttspillet i Kroatia.

Ved siden av Frankrike sikret for øvrig også Danmark EM-billett onsdag. Det skjedde med 36-24-seier over Nederland.

(©NTB)

