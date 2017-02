BETINGET FENGSEL: Nikola Karabatic og hans bror er dømt til betinget fengsel for ulovlig pengespill. Foto: Thomas Samson (AFP)

Karabatic-brødrene fikk betinget fengsel for ulovlig pengespill

Satte 100.000 på at eget lag skulle ligge under ved pause, for så å snu til seier.