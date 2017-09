Kjellings Drammen sesongåpnet med et smell

Drammens håndballherrer jakter klubbens første seriemedalje siden 2011. Sesongåpningen kunne knapt vært bedre.

Hjemmekampen mot FyllingenBergen endte i den reneste maktdemonstrasjonen fra mannskapet til Kristian Kjelling. Til slutt sto det 31–24 på måltavla.

– Vi er fornøyde. Det var bra i 50 minutter. De siste ti minuttene slapp vi oss ned, noe vi ikke skal gjøre, men dette var bra, sa den hjemvendte Tyskland-proffen Joakim Hykkerud til TV 2 etter kampen.

– Tall lyver ikke. Vi har 21 tekniske feil og 23 bom. Vi blir straffet gang på gang av rutinerte spillere. Det må vi lære av, lød oppsummeringen til FyllingenBergen-trener Andreas Gjeitrem.

Ledet med 14 mål

Ikke bare skjøt Hykkerud og lagkameratene i Drammen hull på Fyllingen-forsvaret gjennom store deler av kampen, men i motsatt ende av banen var også Drammen-målvaktene i det umulige hjørnet.

Godt hjulpet av et solid forsvar Kolstad Holm drev særlig Mathias Kolstad Holm gjestene fra Bergen til frustrasjon med flere strafferedninger, og kun tre Fyllingen-mål det første kvarteret i annen omgang sier det aller meste om motbakken gjestene periodevis befant seg i.

Fylling-målvakt Kristijan Jurisic gjorde sitt til at sifrene ikke ble styggere for bortelaget med tosifret antall redninger.

I siste halvdel av annen omgang spiste Fyllingen seg innpå i målprotokollen. Drammen-trener Kjelling fikk se laget sitt gjøre mange tekniske feil, men seieren var aldri i fare.

– Det var mye bra. Vi spilte en bra første omgang, mens annenomgangen ble rotete. Det ble mye surr og litt lite konsentrasjon, sa Drammen-treneren.

Bækkelaget-seier

Elverum og ØIF Arendal møttes i sluttspillfinalen forrige sesong og er regnet som Drammens fremste utfordrere denne sesongen. De gjør unna sin serieåpning først kommende helg. Elverum møter Halden på hjemmebane, mens ØIF Arendal får besøk av Falk.

I onsdagens to øvrige eliteseriekamper innledet Bækkelaget sesongen med 30-24-seier over Sandnes, mens Haslum slo Kolstad med 30–26. Tormod Hauane ble toppscorer for Bækkelaget med ti scoringer, mens Anders Røe dro lasset for Haslum med sju fulltreffere.

