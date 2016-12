Larvik cupmester igjen

ANNONSE

EM-vinner Kjerstin Boge Solås (18) skinte sterkest i NM-finalen, men kunne ikke hindre at Larvik ble norgesmester for niende gang på rad med 24-19-seier over Tertnes i Oslo Spektrum torsdag.

Tertnes-talentet skjøt danske Sandra Toft, som ble kåret til EMs beste målvakt, i stykker i store deler av kampen. På tribunen fikk landslagssjef Thorir Hergeirsson se Solås, som kun spilte forsvar for Norge i EM, score ni mål i NM-finalen.

- Vi er lenge med, men blir kanskje hakket for små mot slutten, sier Solås til NTB.

- Det er gøy å bevise at jeg kan spille angrep også, selv om jeg har masse å gå på. Det var en ekstremt god dag for meg, og jeg viser at jeg kan bidra litt framover på banen også.

- Håndbrekket på

I 50 minutter luktet Solås og resten av Tertnes-laget på en cupsensasjon, men et rutinert Larvik-lag med EM-vrakede Linn-Kristin Riegelhuth Koren i spissen viste seg sterkest i avslutningen og vant med fem mål.

- Det føles litt som vi spilte med håndbrekket på. Vi fikk ikke spillet til å flyte. Vi sto veldig mye forsvar, spesielt i første omgang. De spiller ganske treg håndball synes jeg, men det er jo taktisk lurt av dem. Til slutt klarte vi å gire opp det siste lille ekstra vi må for å vinne. Det er deilig at vi klarte det til slutt, selv om vi gjerne skulle gjort det litt før, sier Marit Malm Frafjord til NTB.

Larvik har vært i samtlige NM-finaler siden 2002/03 og var naturlig nok stor favoritt før møtet med Tertnes. Seiersrekken for det norske flaggskipet er bare brutt av tapet for Byåsen i 2007. Tertnes spilte sin tredje NM-finale uten å gå til topps. I 2013 ble det tap for samme motstander.

Tertnes skarpest

Med tre norske EM-vinnere på laget i Marit Malm Frafjord, Amanda Kurtovic og Sanna Solberg, fikk imidlertid Larvik kamp til døra i Oslo Spektrum.

Toft fikk riktignok en spektakulær start på sin 100. kamp for klubben da hun scoret kampens første mål før det var spilt ett minutt, men de første 30 minuttene var det Tertnes som var skarpest.

Tertnes-trener Tore Johannessen snakket før kampen om at laget hans måtte unngå kontringer imot, noe de i stor grad lyktes med. I tillegg tok Solås vare på sjansene hun fikk, i motsetning til Larvik-stjernene i den andre enden av banen foran Tertnes-målvakt Marie Davidsen. Lagene fulgte hverandre tett inn mot hvilen, og Frafjord ga Larvik ledelsen til pause med sin 12-11-scoring.

Avgjørelsen

Tertnes fortsatte å tukte Larvik etter hvilen, da også på kontringer. Da bergenserne vendte til 17-15, hadde Larvik-trener Tor Odvar Moen sett nok og tok timeout.

Derfra og ut festet den regjerende mesteren et grep om kampen, mens Tertnes aldri maktet å hente seg inn etter at laget mistet ledelsen i en undertallsperiode.

- Vi er litt rustne etter en lang pause, og der har nok Tertnes hatt en fordel. Jeg er ekstremt fornøyd med å vinne, sier Larvik-trener Tor Odvar Moen.

Hittil ubeseirede Larvik kan styre mot en ny trippel dersom laget vinner seriemesterskapet og vårens sluttspill, men kanskje var NM-finalen et varsel. Laget som hadde ambisjoner om å bli verdens beste lag på kvinnesiden går en usikker tid i møte. Klubben var nær konkurs for to år siden, og alle spillerne er på utgående kontrakt.

