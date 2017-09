Løke glitret i seriecomebacket

Heidi Løke hamret inn fem scoringer da Storhamar slo Stabæk 28-20 søndag. Det var håndballveteranens første kamp i norsk eliteserie siden 2011.

Den siste tiden har Løke jobbet med å komme i kampform etter at hun i sommer fikk sitt andre barn. Søndag kom endelig seriedebuten for Storhamar.

34-åringen scoret tre kjappe mål tidlig i kampen. De to andre kom med kort tids mellomrom noen minutter ut i annen omgang. Løke hadde 100 prosent uttelling på skuddene sine. Med fem fulltreffere ble hun Storhamars toppscorer.

Søndagens ligaoppgjør var hennes første på norsk jord siden hun forlot Larvik til fordel for Györ i 2011. Etter flere suksessrike år i den ungarske storklubben valgte hun å komme tilbake til Norge foran denne sesongen.

Vipers ruller videre

Storhamar står med tre strake seirer og full poengpott (6) i serieåpningen. Vipers Kristiansand har spilt én kamp mer og tok nok en seier da Molde ble knust 31-16. Sørlendingene topper tabellen med åtte poeng.

Linn Jørum Sulland var banens gigant med åtte Vipers-scoringer.

Larvik herjet på sin side med poengløse Glassverket. Vestfoldingene har slitt litt i serieåpningen, men søndag vant de med hele 36-12. LHK har plukket seks poeng på fem kamper.

Tungt for Herrem

Tidligere søndag valset Byåsen over Fredrikstad med 33-23 på bortebane. Kristin Venn ble kampens toppscorer med åtte mål for trønderne. Det var Byåsens første seier i høst etter tre tap på rad.

Oppsal tapte 26-29 hjemme mot Tertnes, mens Sola gikk på et surt 20-28-tap i møtet med Gjerpen i egen hall. Sola har fått en tung start på sesongen. Camilla Herrem og co. har bare tatt to poeng på fire kamper.

Herrem scoret på to av tre skudd søndag.

