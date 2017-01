Myrhol ikke skremt av kroatisk verdensklasse

ANNONSE

Kroatia har lenge vært en av de beste håndballnasjonene på herresiden. Det siste året har Balkan-laget påført Norge to bitre tap (bronsekamp i EM og avgjørende kamp i OL-kvalifisering).

- Det sier seg selv at det er ypperste klasse. Vi må opp på verdensklassenivå for å vinne, men det er også det vi går for, sier Myrhol til NTB.

Fredag klokken 20.45 spiller Norge om en noe uventet finaleplass. Kampen spilles i Bercy-hallen i Paris. Den er på delt førsteplass over Myrhols favorittarenaer.

- Er Kroatia på samme nivå som i fjor?

- Det er ikke noe tvil om at kroatene har et bredt spillemateriale. De har hele pakka. Samtidig er det heller ingenting vi er redde for. Det er et kanonbra håndballag som vi har respekt for, mener Myrhol.

34-åringen kan ikke huske å ha opplevd en landslagsgjeng der selvtilliten har struttet så mye som under årets VM.

- Det er en spesiell og sammensveiset gjeng. Vi har fått lov til å vokse på hverandre i noen år nå. Jeg synes det er enorm positivitet og samhold i gruppen. Vi unner hverandre suksess.

Landslagskapteinen har spilt for Norge siden 2002.

