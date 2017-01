Norge til VM-kvartfinale etter målshow mot Makedonia

ANNONSE

NORGE - MAKEDONIA 34-24 (12-10):

Etter en intens og jevnspilt førsteomgang, satte Norge virkelig fyr på kampens andre omgang. Ledelsen ble økt fra to til sju mål iløpet av andreomgangens ti første minutter.

Med fem minutter igjen av kampen hadde Norge full kontroll på oppgjøret med en solid timålsledelse.

- Dette er en parademarsj for Norge, sier TV 2s håndballekspert, Bent Svele.

Strålende forsvarsspill, kombinert med iskalde avslutninger i angrep sikret Norge en plass i kvartfinalene i VM. Der venter vinneren av oppgjøret mellom Danmark og Ungarn.

VIKTIG: Torbjørn Bergeruds storspill i det norske målet holdt Norge inne i kampen i førsteomgang.

Fornøyd landslagssjef

Landslagssjef Christian Berge var godt fornøyd med seieren mot Makedonia. Norges taktikk om å løpe det makedonske laget i senk så ut til å fungere godt.

- Makedonia blir slitne og klarer ikke å henge. Da blir det et slikt resultat, sier Berge til TV 2.

Selv om seieren smaker godt, er landslagssjefen nå fokusert på Norges neste kamp. Der venter vinneren av Danmark og Ungarn.

- Jeg vet det blir Danmark, så det er bare å forberede seg på det. Tankene er der allerede, sier Berge.

- Danmark er det laget med størst bredde, så det blir en tøff oppgave, fortsetter han.

Jevn førsteomgang



Kampens ti første minutter bar preg av tøffe dueller, noe som førte til utvisninger og straffekast. Sander Sagosen stod frem som en leder for det norske laget, og utfordret det makedonske forsvaret. I tillegg satte han inn to norske straffemål tidlig i kampen.

Etter tolv minutters spill kom derimot Sagosens første straffebom. Det norske supertalentet hadde muligheten til å sende Norge i en 6-5-ledelse, men klarte ikke å overliste Kiril Kolev i Makedonias mål.

Gjennom førsteomgangen klarte Norge å opparbeide seg en tomålsledelse ved flere anledninger, men Makedonia klarte å slå tilbake like mange ganger. Midtveis i omgangen hadde Norge en tråmålsledelse med 8-5, men ti svake minutter sørget for at Makedonia slo tilbake og snudde kampen til 8-9.

I omgangens siste minutter våknet de norske håndballherrene til liv igjen, og gikk til pause med 12-10-ledelse.

- Kunne sett stygt ut



Norges kanskje beste spiller i førsteomgang, Torbjørn Bergerud, høstet lovord i TV 2s håndballstudio i pausen.

- Dette kunne sett stygt ut om vi ikke hadde hatt Bergerud i mål, sier TV 2s håndballekspert, Randi Gustad.

Det tidligere landslagsspilleren hyllet den norske keeperens innsats i den første omgangen. Spesielt avslutninger fra kantposisjon hadde Bergerud god kontroll på.

- Han har åtte redninger på den offisielle statistikken. Det er esktremt bra, sier Gustad videre.

SKUDDVILLIG: Makedonias Kiril Lazarov er kjent for å ta skuddansvar i angrep.

Åpent mål



Norge fikk en god start på kampens andre omgang, og scoret nok mål til å ta en femmålsledelse fem minutter ut i omgangen.

Makedonia forsøkte seg med et taktisk grep der man bytter ut keeperen til fordel for en ekstra spiller i angrep. Det utnyttet Norge, og kastet ballen i Makedonias tomme mål ved flere anledninger.

Ti minutter inn i omgangen hadde denne tendensen fortsatt, og et presset makedonsk lag tok timeout på stillingen 21-14 i norsk favør.

Med ni minutter igjen av oppgjøret hadde den norske ledelsen økt til ti mål. Eivind Tangen og Sander Sagosen herjet fra backposisjon, mens Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal leverte iskalde avslutninger fra hver sin ving.

Til slutt vant Norge åttedelsfinalen 34-24.

I kvartfinalen venter vinneren av åttedelsfinalen mellom Danmark og Ungarn.