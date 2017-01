Norge vant dramatisk VM-åpning

ANNONSE

POLEN - NORGE 20-22:

De norske håndballgutta spilte sin første kamp under VM i Frankrike torsdag kveld og møtet med Polen ble et skikkelig drama.

Med fem minutter igjen sto det uavgjort 20-20 mellom lagene.

I det som ble en thrilleravslutning var Norge det beste laget, og to raske mål av Kristian Bjørnsen skaffet Norge et lite overtak de siste minuttene.

Dette klarte ikke polakkene å svare på og dermed ble det full pott og to poeng på det norske laget i den første VM-kampen.

Svele rød i fjeset



TV 2-ekspert Bent Svele var helt rød i ansiktet etter dramaet.

- Jeg blir det av å se på disse gutta her. Det er aldri fred å få. At de ikke bare én gang kunne dra ifra og lede med fire-fem-seks mål. Men når det går som det går, er det jo bare deilig, sa han i TV 2s studio etter kampen.

- Dette er nok forløsende for laget og hele gruppen. Jeg tror vi får se et bedre Norge mot Russland i neste kamp, sa TV 2-eksperten videre.

Espen Lie Hansen ble norsk toppscorer med seks mål.

- Dette var en klassisk sliteseier. Vi bommer litt for mye, vi gjør det. Men det er et steg opp fra Sverige-kampene (i oppkjøringen). Vi bygger opp mot neste match og blir bare bedre og bedre, sa Lie Hansen til TV 2.

- Vi hadde nok litt overtenning. Det var dårlig skyting og vi var for ivrige etter å få ballen i mål, men det viktigste var to poeng, sa han videre.

Norge skal også møte vertsnasjonen Frankrike, Russland, Japan og Brasil i løpet av gruppespillet i VM. Russerne venter i neste kamp, lørdag.

RØD AV DRAMA: TV 2-ekspert Bent Svele.

- Vi visste at dette ville bli en slitekamp og var forberedt på det, sa Norges landslagstrener Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Rufsete start



Norge fikk en litt rufsete start på det første VM-oppgjøret og det var polakkene som hadde et initiativ tidlig i kampen og ledet 2-0.

De norske gutta virket tidvis litt for ivrige da de kom i gode avslutningsposisjoner og det ble litt mye bom det første kvarteret.

2-0-ledelsen ble likevel raskt innhentet og lagene fulgte hverandre tett en liten periode. Etter 21 minutter var lagene like langt på 8-8.

Mot slutten av omgangen tok Christian Berges gutter mer over.

Etter 25 minutter var Norge foran med tre mål på stillingen 11-9 og det var den største marginen noen av lagene hadde i løpet av første omgang.

Christensen sto fram



Espen Lie Hansen, Sander Sagosen og Kristian Bjørnsen bidro alle med tre scoringer hver for Norge den første halvtimen, samtidig som keeper Espen Christensen etter hvert kom inn og storspilte mellom stengene.

Det var Thomas Bergerud som startet i det norske målet.

De polske laget har mistet flere store profiler siden EM på hjemmebane for et år siden, men er fortsatt et slagkraftig mannskap. I første omgang sto spesielt Tomasz Gebala og Michal Daszek fram for polakkene.

(artikkelen fortsetter under bildet)

BOMMET MYE: Norges Sander Sagosen.

Lynvingen Kristian Bjørnsen scoret omgangens siste mål og sørget for at Norge gikk i garderoben med en 12-10-ledelse. Rett før pausesignalet lød prøvde Bjørnsen og Sagosen seg også på en småfrekk flyvervariant i angrep, men sistnvente fikk desverre ikke kontroll på ballen.

Kladdet for Sagosen



Ingen prikkfri første omgang av de norske guttene og det så ut til at VM-nervene også preget håndballgutta i andre omgang.

Sju minutter ut i andre omgang hadde Norges tomålsledelse til pause blitt til uavgjort 13-13 og Norge slet med å få ballen i mål bak Adam Malcher.

Det hjalp heller ikke på at stjernen Sander Sagosen måtte sette seg på benken, med det som kunne se ut som en liten skade i hånden, etter at han en periode hadde skutt med løskrutt og bommet på fire strake skudd.

21-åringen var likevel raskt tilbake på banen, men bommet videre.

Lie Hansen var heller ikke heldig med alle avslutningene, men scoret sitt sjette mål på nydelig vis da Norge gikk opp i 17-16 etter 43 minutter. Polen svarte imidlertid direkte og lagene fulgte hverandre som skygger.

Bjørnsen avgjorde



Ti minutter før slutt sto det fortsatt uavgjort, 20-20. Det samme resultatet sto også på lystavla da kun fem minutter gjensto av kampen.

Norge hadde hatt flere gode muligheter til å overta ledelsen, men det ble stolpeskudd og straffebom, i stedet for nettsus.

De siste minuttene sto Kristian Bjørnsen fram for Norge og scoret to raske mål. Det ga det norske laget det forspranget de trengte.

Da keeper Thomas Bergerud reddet en polsk avslutning rett før slutt var saken klar. Norge vant den første VM-kampen i Frankrike, 22-20.