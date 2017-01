Ny IHF-farse i håndball-VM

ANNONSE

Men det blir bare slik om danskenes VM-motstandere godtar at Rene Toft Hansen spiller med en nå forbudt (på landslag) albuebeskytter.

Han er en meget viktig spiller for Danmark. Derfor kan det godt være at konkurrentene legger ned veto og drar fordel av det.

Hansen spilte ikke for Danmark i storseieren over Argentina fredag.

- Det er merkelig at dette legges over på oss. Jeg håper virkelig ikke at det blir opp til oss å bestemme dette, sier Sveriges assistenttrener Martin Boquist til avisen Ekstra Bladet.

IFH strammet inn regelverket på flere områder etter OL. Et av punktene gjelder forbud mot beskyttelsesutstyr som har snev av metall i seg.

Toft har brukt albueutstyret i seks år på klubb- og landslag - uten at noen har klaget. Han tar ikke sjansen på å gå på banen uten.

Regelryttere

IHF har også tredd en rekke nye andre regler ned over hodet på lagene.

Det dreier seg blant annet om lengden på strømpene og fargen på eventuelle lange ermer under spillerdrakten.

De fleste lagene bare rister på hodet av alt sammen. I tillegg måtte alle deltakere ha med tre forskjellige drakter til VM.

Det ga Norges Håndballforbund en ekstrautgift på vel 60.000 kroner.

IHF har en ganske lang liste over merkelige beslutninger opp gjennom årene.

(©NTB)