Sagosen kan bli konge av Paris

Sander Sagosen vil gi Paris-publikummet en førpremiere på hva det kan vente seg. Fredag spiller han VM-semifinale i byen som blir hans hjemsted fra sommeren av.

Og søndag kan det bli finale mot Frankrike også. 22-åringen har ofte vist seg fram på sin beste måte hittil i VM.

Ord som fenomen og ekstraordinær har gått igjen i fransk sportspresse om nordmannen.

Selv er han skadefri i motsetning til EM i fjor. Da spilte han bronsekampen med brudd i hånden. Det skapte rabalder etterpå.

- Vi har gjort ting litt lurere denne gangen og trent litt mindre underveis i mesterskapet. Nå har vi litt mer å rutte med enn på samme tid i fjor, sier Sagosen til NTB.

Kroatia slo Norge i begge kampene som var viktige i fjor. Det er bensin på bålet for norsk motivasjon.

- Vi skal bare fokusere på at vi har tapt nok for dem. Nå røk EM-medaljen og OL-plassen mot dem. Så vi får bruke den lærdommen for å ta dem, sier Sagosen til NTB.

- Tror du Kroatia er litt småskremt over hvor gode dere er og hvor mye dere løper?

- Det tror jeg helt klart. Vi har gjort et sinnssykt bra mesterskap, men er ikke ferdig ennå.

- Hva betyr det for deg å være med på dette, to semifinaler i en alder av 22?

- Det er veldig motiverende. Det er dette jeg har drømt om siden jeg var en liten gutt. Jeg hadde ikke trodd selv at jeg nå skulle være i en så ledende posisjon på dette laget. Vi er en ung gjeng, og alle er stolte av å være en del av dette, sier Sagosen.

Sagosen og det norske landslaget har så langt gjennomført et godt mesterskap, og har kun tapt én gang. Det var mot vertsnasjonen Frankrike i «finalen» i gruppespillet. Da vant Frankrike 31-28 etter å ha hatt relativt god kontroll på de norske håndballherrene.

Til helgen er muligheten der for at de to lagene møtes i en ny finale.

Norge startet VM med å vinne et tett oppgjør møt Polen, før håndballherrene fulgte opp med å slå Russland. Dermed var avansementet fra gruppen allerede sikret. Mot Frankrike ble det tap, før Brasil og Japan ble løpt i senk av Norge, og var egentlig aldri i nærheten av å hindre norsk jubel.

Sagosens kjæreste, Hanna Bredal Oftedal, spiller for Issy Paris.

- Jeg elsker å være i Paris. Det er sammen med Barcelona min favorittby, sier Sagosen.

Og det passer seg slik at to av Europas aller beste herrelag i håndball hører til der.

Kanskje ender Sagosen i Barcelona en gang i framtiden.