Sagosen og Norge rundspilte Brasil

NORGE - BRASIL 39-26 (18-13):

Etter en noe skuffende førsteomgang av det norske landslaget, tok Sander Sagosen og de andre stjernene grep i andreomgang.

Med solid forsvarsspill og målfest i angrep, hadde Norge etter hvert god kontroll på de brasilianske motstanderne.

Til slutt vant Norge 39-26 mot Brasil, og sikret med det en plass i åttedelsfinalen.

Målfest

Kampen startet i et hesblesende tempo, der både Norge og Brasil bøttet inn mål. Spesielt samarbeidet mellom Bjarte Myrhol inne på linja, og Kent Robin Tønnesen på høyrebacken, sørget for mange norske mål.

Med svakt keeperspill fra begge lag, holdt Brasil følge med de norske håndballherrene gjennom store deler av kampens første omgang.

Med fem minutter igjen av omgangen klarte Norge å skru opp farten i angrepsspillet, samtidig som laget tettet forsvaret. Det sørget for at Sander Sagosen og resten av laget tok pause med en femmålsledelse på stillingen 18-13.

Tok grep i pausen



Etter en svak norsk førsteomgang forsvarsmessig, var det tydelig at landslagsledelsen hadde tatt grep i pausen.

Assistenttrener, Børge Lund, ble intervjuet av TV 2 før starten av den andre omgangen. Der ble det klart at nettopp forsvarsspillet hadde vært et tema i pausepraten, men at man også ønsket å fortsette det gode angrepsspillet.

I intervju med TV 2 etter kampen, bekreftet landslagssjef Christian Berge at det hadde vært en god pauseprat.

- I pausen sa vi at det det bare er én vei, og det er fremover, sier Berge til TV 2.

Berge var godt fornøyd med å treffe med kamptaktikken.

- De første minuttene er fantastiske med tanke på tempoet. Vi ville mørne dem. Vi lykkes godt med det, sier Berge til TV 2.

- Mer enn godkjent

Også Sander Sagosen var godt fornøyd med seieren mot Brasil. Mannen som regnes som verdens mest lovende håndballspiller hadde en god dag på jobben.

- Vi spiller en bra kamp. Vi står en sinnssyk kamp i forsvar, sier Sagosen til TV 2.

- 39 mål er mer enn godkjent. Vi spiller veldig bra offensivt i dag, fortsetter han.

Sagosen forteller at det norske laget hadde forberedt seg godt før kampen mot Brasil.

- Vi forventet en knalltøff kamp. Når vi lykkes så blir det såpass, sier han.

Brasil fikk problemer



Det norske laget som kom ut på banen i andreomgang, var nesten ikke til å kjenne igjen. Brasil slet med å bryte ned Norges forsvar, og gjorde flere tekniske feil i angrep. Det utnyttet Norge godt, og økte til en åttemålsledelse allerede fem minutter ut i omgangen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TOK GREP: Christian Berge strammet opp det norske forsvaret i pausepraten.

Full kontroll



Selv om Brasil etter hvert også evnet å score mål, hadde Norge full kontroll på motstanderne.

Spesielt Sander Sagosen fortsatte storspillet sitt fra perioden like før pause, og ledet an i det norske angrepsspillet. 21-åringen scoret sju mål på ni skudd, en sterk prestasjon fra backsposisjon.

Flere andre av de norske spillerne noterte seg for mange scoringer. Bjarte Myrhol og unggutten Magnus Rød scoret begge seks mål, mens Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen scoret fem mål hver.

God VM-start

Norge har fått en god start på mesterskapet, med seier mot både Polen og Russland. Søndag kveld ble det tap mot mesterskapsfavorittene Frankrike.

Dermed stod Norge med fire poeng før tirsdagens kamp mot Brasil, som også hadde fire poeng. Med seier mot Brasil fester Norge et stramt grep om den viktige andreplassen i gruppen.

De fire beste lagene i hver gruppe tar seg videre til åttedelsfinalene i turneringen. Med en god plassering i gruppespillet, vil det i teorien vente enklere motstand for Norge i utslagsrundene.

I gruppespillets siste kamp venter Japan for Norge. Den kampen spilles torsdag klokka 20:45.