Skadd Myrhol trekker seg fra Golden League

Håndballspilleren Bjarte Myrhol er skadd og har meldt forfall til Norges Golden League-kamper.

Myrhol pådro seg en kneskade med klubblaget for to uker siden, en skade som ikke har leget skikkelig.

- Kroppen har fungert fryktelig dårlig. På treningen i går var smertene så store at jeg kastet inn håndkleet, sier 35-åringen til NRK.

Det er kun tre måneder til EM, men Myrhol sier skaden ikke skal stoppe han i å delta i mesterskapet.

- Jeg tenker ikke i de baner. Jeg har tatt bilde av kneet og det er litt rusk, men ikke alvorlig, sier han.

Til TV 2 sier Myrhol at han det fysiske teamet på landslaget har vurdert det dit hen at det er viktigere at han blir spilleklar til de mange viktige klubb- og landskampene de kommende månedene.

Norge skal også møte Frankrike og Polen.

(©NTB)

Mest sett siste uken