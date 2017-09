Vipers dominerer landslagssuttak for håndballjentene

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Fem spillere fra Vipers Kristiansand i uttaket til Thorir Hergeirsson. Ingen fra Larvik.

Vi kan være i ferd med å være vitne til at et Larviks suverene hegemoni i norsk damehåndball er over. Klubben har kjempet mot konkurs, flere profilerte spillere har enten lagt opp eller gått til utlandet, og nå har ikke landslagssjef Thorir Hergeirsson funnet plass til en eneste Larvik-spiller i troppen han tok ut til EM-kvalifiseringskampene mot Ukraina (27. sept.) og Sveits (1. okt.).

Vipers er nå det norske laget med størst tilstedværelse på det norske landslaget. Fem spillere fra Kenneth Gabrielsens mannskap i Kristiansund ble ropt opp på tirsdagens pressekonferanse: Katrine Lunde (målvakt), Emilie Hegh Arntzen (bakspiller), Jeanett Kristiansen (bakspiller, kant), Malin Aune (kant) og Kari Brattset (linje).

Jeanett Kristiansen er for øvrig den hardtskytende lillesøsteren til landslagsprofilen Veronica Kristiansen. Jeanett har vært i vannskorpa for landslaget i flere år allerede, men har oftest blitt tatt ut på rekruttsamlinger og -kamper.

Gabrielsen har lenge jobbet for å utfordre Larvik, først som trener for kometen Glassverket som på rekordtid utfordret storklubben fra Vestfold. Det holdt til sølv før treneren gikk videre til Kristiansund og Vipers etter sesongen 2014/15. Nå er Vipers tippet som gullkandidat i serien, mens Larvik gikk på et braktap for nyopprykkede Fredrikstad i første seriekamp. Årets sesong kan vise seg å bli mer spennende en noen gang.

Gabrielsen har bevisst jobbet med å samle toppspillere til Vipers. Han er klar over at han har noen svært spennende navn å råde over.

- Emilie er et av Europas største talenter. Folk glemmer litt at hun er ganske ung (23 år, red. merk.). Når hun begynner å jobbe enda hardere på alt hun gjør blir hun helt «outstanding», har Gabrielsen blant annet uttalt til VG tidligere.

Norge møter altså først Ukraina, i Trondheim 27. september, før de spiller borte mot Sveits 2. oktober. Kroatia er det siste laget i Norges gruppe. Kvalifiseringen til EM i Frankrike i 2018 varer helt til juni neste år.

- Sveits er svakest i puljen. Av Kroatia og Ukraina vet vi ikke helt hvems som er sterkest, sier Mia Högdahl, assistenttrener for landslaget, ifølge Adressa.

Dette er hele troppen som ble tatt ut tirsdag. Den består av 18 spillere, hvorav to skal ut og videre til rekruttlaget etter samlingen i Trondheim før hjemmekampen mot Ukraina.

Målvakter:

Silje Solberg, Issy Paris (Født 16.06.90) (Kamper/Mål 105/000)

Katrine Lunde, Våg Håndball Elite (30.03.80) (263/003)

Utespillere:

Mari Molid, Randers HK (08.08.90) (105/057)

Emilie Hegh Arntzen, Våg Håndball Elite (01.01.94) (056/069)

Veronika Kristiansen, FC Midtjylland (10.07.90) (097/301)

Jeanett Kristiansen, Våg Håndball Elite (24.12.92) (002/006)

Stine Skogrand, Silkeborg-Voel KFUM (03.03.93) (051/077)

Vilde Mortensen Ingstad, Team Esbjerg (18.12.94) (039/033)

Nora Mørk, Gyøri Audi ETO (05.04.91) (100/473)

Stine Bredal Oftedal, Gyøri Audi ETO (25.09.91) (139/309)

Malin Aune, Våg Håndball Elite (04.03.95) (024/016)

Kari Brattset, Våg Håndball Elite (15.02.91) (011/020)

Silje Waade, Byåsen Elite (20.03.94) (014/015)

Tonje Løseth, FC Midtjylland (01.01.90) (008/003)

Amanda Kurtovic, CSM Bucurest (25.07.91) (092/232)

Camilla Herrem, Sola HK (08.10.86) (209/560)

Sanna Solberg, Team Esbjerg (16.06.90) (095/157)

Marit Røsberg Jacobsen, Byåsen Elite (25.02.94) (009/013)

Håndballjentene skal dessuten spille Møbelringen Cup på hjemmebane i høst, før VM i Tyskland i desember.