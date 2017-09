Hangeland til angrep på landslaget: - Et svik mot Lagerbäck

Den tidligere landslagskapteinen ikke fornøyd med det han så i Tyskland.

Det er flere som har vært kritiske til det norske fotballandslaget etter 6-0-tapet for Tyskland i VM-kvalifiseringen. Blant de som har ytret sin misnøye er tidligere landslagskaptein Brede Hangeland.

I et innlegg for TV 2 skriver siddisen at Norge tapte på en «apatisk og hjelpeløs måte» og setter spørsmålstegn ved de norske spillernes holdninger overfor landslagstrener Lars Lagerbäck.

- De norske spillernes opptreden på baklengsmålene er så langt fra dette internasjonale nivået at det representerer ansvarsfraskrivelse og et svik mot landslagssjef Lagerbäck, skriver Hangeland.

Les mer: BLOGG: Nettet snører seg rundt Nils Johan Semb

- Varlsellampene bør blinke



Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen var Norges landslagskaptein fra 2008 til 2014. Nå mener han at det må gjøres endringer innad landslaget.

- Når vi i kampen så til de grader blir avkledd og taper 0-6, for øvrig ikke et mål for lite, bør varsellampene blinke for fullt. Lagerbäck kan gjøre sine disposisjoner i forkant, men spillerne må spille, skriver Hangeland videre.

Hangeland føyer seg inn i rekken av profilerte personligheter, både innenfor og utenfor fotballen, som har delt sine tanker om nedsablingen av Norge i Stuttgart.

FORTVILELSE: Norge ble rundspilt av Tyskland mandag.

- Vi ser ut som en klase druer defensivt. Stort bakrom, stort mellomrom, stort siderom. Ingen aggressivitet i presset. Tyskland er gode, men likevel, skrev Tom Nordlie på Twitter underveis i kampen.

Også Kjetil Rekdal mener at det er på tide at norsk fotball går i seg selv, og tar problemene mer på alvor.

- Vi sakker stadig akterut. Hvis vi ikke gjør noe nå så frykter jeg at når neste TV-avtale går ut, så kan det være eliteserieklubber som må tilbake til å være halv-profsjonelle, med spillere som må jobbe halv dag eller studere ved siden av, sier Rekdal til Nettavisen.

Les mer: Rekdal mener Fotball-Norge må våkne: - Lurer oss selv





Nekter å gi seg



Til tross for kritikken mot det norske landslaget har toppfotballsjef Nils Johan Semb avvist at han vurderer sin stilling. VG-kommentator Leif Welhaven er blant de som tirsdag har tatt til orde for at det er på tide at 58-åringen takket for seg.

- Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen, og fagmiljøet jeg leder. Det er ingne indikasjoner om annet, sa imidlertid Semb til de fremmøtte journalistene på Gardermoen tirsdag.

Blogg: «Er det noen som tar tak i kragen til Semb og alle hans medarbeider når de kommer tilbake til Ullevaal Stadion og skriker til dem at «dette går faen ikke an». Er det takhøyde for sånt?»

6-0-tapet er Norges verste siden 9-0-tapet mot Nederland i 1972. Tapet betyr også at Norge faller ned på femteplass i gruppa med kun syv poeng etter åtte kamper.

Kun San Marino, som står uten poeng etter åtte kamper, er verre stilt på tabellen i gruppe C enn de norske gutta.

Har du sett Zlatans nye luksusyacht?