Harry Kane ble helten da Tottenham senket Manchester United

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 2-1

Den aller siste kampen på White Hart Lane fikk en lykkelig slutt for alle med hjerte i Tottenham, da hjemmelaget seilet inn til en 2-1-seier over Manchester United.

Victor Wanyama scoret det første målet allerede etter seks minutter, mens Harry Kane fikk æren av å være den siste Tottenham-spilleren til å score på White Hart Lane.

For Kane ble det også slutten på en måltørke mot Manchester United. Den engelske landslagsspissen har nå scoret mot 24 av 25 motstandere han har møtt i Premier League. Tidligere hadde Kane spilt seks kamper uten å finne nettet mot United.

Den aller siste målscoreren på White Hart Lane i ligaen ble Uniteds Wayne Rooney. Den legendariske United-kapteinen reduserte til 1-2 i den andre omgangen, men måtte se de hvitkledde fra London trekke det lengste strået.

Da fløyta gikk for aller siste gang på White Hart Lane, så stormet publikum banen for å ta et aller siste farvel.

Seieren betyr fint lite for de to lagenes tabellposisjoner. Tottenham går uansett opp på 80 poeng i ligaen, og avslutter årets Premier League-sesong på andeplass.

Manchester Uniteds håp om en topp fire-plassering er over. For med syv poeng opp til byrival City, og kun to kamper igjen, må United nå vinne Europa League-finalen mot Ajax for å sikre seg Champions League-spill til neste sesong.

Stormet banen

Etter kampen stormetTottenham-fansen White Hart Lane én siste gang. Hele gressmatta ble fylt opp av hvitkledde fans som kysset gresset og hoppet og jublet.

Etter en stund ble de bedt om å gå av banen for å kunne gjennomføre det offisielle programmet klubben hadde planlagt. Også fansen som stod igjen stemte i med «Get off the pitch», og etter noen minutter var gressmatta igjen tom for folk.

Etter søndagens opplegg var ferdig, var det flere Spurs-fans som benyttet sjansen til å ta med seg sitt sete hjem som et minne om stadion.

- Perfekt

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino strålte etter kampen.

- Det var en perfekt prestasjon. Jeg er veldig glad for at vi kunne vinne for fansen. Det ble en fantastisk seier, akkurat slik fansens fortjente, sa Tottenham-manageren etter kampslutt.

- Vi møtte et Manchester United som har veldig gode spillere. De skulle vinne ligaen og andre store ting. Det er stort av oss å sikre annenplassen. Det er fantastisk. Vi har gått ubeseiret av banen i hjemmekampene. Det er mye å glede seg over, sa argentineren.

Pangstart



Det skulle ikke ta lang tid før hjemmesupporterne på White Hart Lane kunne juble. For allerede etter seks minutter fant Ben Davies' pannebrasken til Victor Wanyama som stanget Tottenham i føringen.

Manchester United slet med å sette sitt preg på kampen, men i det 18. minutt viste Wayne Rooney at han fortsatt har saft i beina da han på herlig vis spilte igjennom Anthony Martial.

Franskmannen kom seg inn foran Toby Alderweireld og fikk avsluttet mot Hugo Lloris' mål. Dessverre for United snek avslutningen seg like utenfor Tottenham-målet.

Bare minuttet etter var det Spurs som var i angrep og Heung-min Son fikk tilsyntlatende bare løpe fritt igjennom United-forsvaret. Sør-koreanerens avslutning gikk rett på keeper David de Gea.

Harry Kane hadde til gode å score mot Manchester United før søndagens kamp, men i det 22. minutt var den engelske landslagsspissen veldig nære på å ende den tørken. Hans heading, på et Christian Eriksen-frispark, smalt i tverleggeren.

I det 30. minutt var det Dele Alli som presenterte seg da Kane holdt ballen godt, og spilte igjennom 20-åringen. Kun en ny fantastisk redning av De Gea stoppet Spurs fra å doble ledelsen.

Kane virket het på grøten, og på overtid i den første omgangen spilte Eriksen igjennom Kane som på ny fikk sjansen. Slik som tidligere var det kun De Gea som stoppet Spurs fra å finne nettmaskene igjen.

Dommer Jonathan Moss kunne dermed sende lagene til pause på stillingen 1-0. Den første omgangen, av den siste kampen på White Hart Lane, var ferdigspilt.

Tottenhams supportere bidro til stemningen ved å synge om alle de gamle heltene sine. Spesielt én sang rørte ved Tottenham-legenden Erik Thorstvedt.

- De tar jo for seg tidligere spillere som de hyller, og når de hyller Aaron Lennon, den tidligere Tottenham-spilleren som har mentale problemer og er innlagt, da fikk jeg en tåre i øynene. Det er det fotballen handler om for meg. Det er en familie der man tar seg av de som ramler utenfor, og det synes jeg var veldig rørende, sa Erik Thorstvedt fra indre bane for TV 2.

Kong Kane av White Hart Lane



Det skulle ikke ta spesielt lang tid før Tottenham-fansen kunne juble på ny. I det 48. minuttet svingte Eriksen inn et flott frispark, og Harry Kane fikk foten på ballen. Kanes måltørke mot United var over.

Son fortsatte å jage scoringen, og i det 51. minutt fikk han på ny sjansen fra distanse. Skuddet var hardt, men De Gea hadde full kontroll på avslutningen.

Kun minuttet senere var det Kanes tur på. Son fant superspissen som hamret til fra 20 meter. Ballen fikk aldri nok skru til å lure seg inn bak De Gea.

Manchester United kom på en sjelden visitt like før timen spilt da Martial og Jesse Lingard kombinerte fint. Sistnevntes skudd suste utenfor Lloris' mål.

Martial gjorde virkelig det han kunne for å holde United inne i kampen. I det 62. minutt var han igjen på farten, men avslutningen fra distanse bøyde seg på feil side av Lloris' lengste stolpe.

Franskmannen var på farten igjen i det 71. minutt da Juan Mata fant Martial med en herlig ball. Etter å ha funnet seg vei inn i Spurs-boksen, spilte han inn Wayne Rooney som enkelt kunne redusere til 1-2.

Dele Alli var utrolige nære ved å finne nettmaskene i det 83. minutt da han fikk sjansen fra spiss vinkel. Avslutningen var perfekt, men Phil Jones på linja fikk klarert unna.

1 - Harry Kane has now scored against 24 of the 25 opponents he has faced in the Premier League (Cardiff being the exception). Portfolio. — OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2017

Flere scoringer skulle det, og vil det ikke bli på White Hart Lane. Den aller siste kampen på Tottenhams nåværende hjemmebane endte i en 2-1-seier til hjemmelaget.