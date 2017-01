Harry Kane tangerte Thierry Henry da Spurs knuste Watford

WATFORD - TOTTENHAM 1-4

Årets første dag skulle vise seg å være en herlig dag for Tottenham. For etter scoringer av Harry Kane og Dele Alli banket de Watford 4-1 på Vicarage Road.

Mauricio Pochettinos menn holdt tidvis lekestue med de gulkledde, og etter halvspilt hadde Watford-keeper Gomes allerede plukket ballen ut av nettet tre ganger.

Det er første gang Tottenham har ledet 3-0 til pause i en bortekamp i Premier League siden 1997. Den gangen var det Sunderland som stod på den andre banehalvdelen.

Harry Kane, som stod for to av disse, kan smile bredt. Han har nemlig tangert Arsenal-legenden Thierry Henrys imponerende statistikk. Nå står Tottenham-spissen med 59 mål på 100 kamper i Premier League.

59 - Harry Kane has now scored 59 goals in 100 Premier League games, the same number as Thierry Henry had at this stage. Updated.