Haslum var kvalifisert til Challengecupen, og ville nok også fått ja om de hadde søkt om oppgradering til EHF-cupen.

Men slik blir det ikke, bekrefter styreleder Knut Gulbrandsen i en pressemelding. Han beklager samtidig beslutningen som styret så seg nødt til å fatte.

– Dette har vært en vanskelig beslutning, og styret beklager sterkt at vi ikke ser det som mulig for klubben å delta i E-cup neste sesong. Ikke minst fordi det er en fantastisk mulighet for våre spillere å få verdifull internasjonal matching, sier Guldbrandsen.

Å delta i EHF-cup gir uforutsigbare høye kostnader, og dermed ser ikke styret noen annen utvei enn å takke nei.

– Det er ikke forsvarlig å delta i Europa uten å være trygg på et trygt økonomisk resultat, sier styrelederen.

