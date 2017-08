Haukenes diskvalifisert

Håvard Haukenes lå i god posisjon på 50 kilometer kappgang i friidretts-VM, men ble diskvalifisert og tatt ut av løpet etter 35 kilometer.

27-åringen fikk til slutt tre røde advarsler og måtte følgelig forlate banen som følge av mangel på bakkekontakt.

Haukenes lå like bak en gruppe som kjempet om medalje, men holdt god fart og nærmet seg gruppen like før han ble diskvalifisert.

- Det var mangel på bakkekontakt. Jeg kjente meg veldig sterk i dag og vi har gjort alt riktig når det gjelder trening og formtopp. Jeg fikk plutselig to røde kort tidlig, men jeg har vært i den situasjonen før og prøvde å jobbe med det og jobbe med å holde meg nede på bakken, sa Haukenes til NRK like etter diskvalifikasjonen og påpekte at det ikke var noe å si på dommernes avgjørelse.

- Men det er klart disk er jævlig kjipt. Nå må jeg bare prøve å glemme det her.

