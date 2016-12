Heerenveens sportsdirektør: - Ødegaard er en god spiller

ANNONSE

Tirsdag kom meldingen fra flere medier om at Martin Ødegaard hadde reist til Amsterdam. Spanske Marca meldte så at 18-åringen nærmet seg et utlån til Heerenveen.

Gerry Hamstra, sportsdirektør i den nederlandske klubben, ønsket ikke å avkrefte eller bekrefte at Heerenveen nærmer seg en avtale for det norske stortalentet.

- Martin er en god spiller og det finnes mange gode spillere rundt omkring i verden. Jeg kommer hverken til å bekrefte eller avkrefte, jeg ønsker ikke å kommentere, sa Hamstra til Nettavisen.

Vil ikke si noe om besøk



Det har lenge gått rykter om et Ødegaard-utlån, og klubben som skal ha ligget i førersetet var franske Rennes. Etter at sportsdirektør Mikael Silvestre forlot klubben skal interessen ha dødd.

Til Nettavisen er Hamstra hemmelighetsfull rundt hvorvidt Ødegaard har vært på besøk eller ikke.

- Jeg vet ikke. Det må du nok spørre ham om, sa Hamstra kort.

Hamstra utelukket likevel ikke at Ødegaard var i Nederland tirsdag, men ville ikke si stort mer om det var i forbindelse med et Heerenveen-besøk.

- Nederland er et lite land, og det er mange klubber i Amsterdam-området. Helt sikkert flere enn i hele Norge, sa Hamstra.

Han kunne også fortelle at hans klubb følger med på flere marked, og at han personlig følger tett med på skandinavisk fotball.

Bredt nettverk



- Vi følger jo med på det som rører seg. Vi ser til sør-Europa, mellom-Europa og i Skandinavia. Vi har et godt speidernettverk som følger nøye med, sa Hamstra.

Han var også full av lovord for norske Morten Thorsby som er i klubben. Mye kan tyde på at han kanskje får følge av en annen nordmann i den næremste fremtid.

Heerenveen ligger på fjerdeplass i den nederlandske toppdivisjonen etter 17 kamper spilt. Likevel er de hele 13 poeng bak den suverene serielederen Ajax.

Nettavisen forsøkte onsdag å komme i kontakt med Heerenveen-trener Jurgen Streppel som henviste videre til Gerry Hamstra.