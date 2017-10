Heiberg: - Aasen sterk nok i klypa til å bli IOC-president

Kristin Kloster Aasen (56) har forutsetninger til å kunne bli IOCs første kvinnelige president. Det mener hennes norske forgjenger Gerhard Heiberg.

For noen uker siden ble Aasen valgt inn i styret i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Det skjedde med uvanlig få motstemmer.

Kampen om å sikre seg plass i IOC-toppen er knallhard, og en rekke nasjoner er på hver kongress på jakt etter å komme seg inn.

- Kan Kristin Kloster Aasen bli IOCs første kvinnelige president?

- Det mener jeg. Hun er rolig og har overblikk. Hun har et smil, god bakgrunn og er ikke minst trolig sterk nok i klypa når det skulle dukke opp vanskelige saker, sier Heiberg til NTB.

Han er ute av IOCs styrende organer etter 23 år og sitter nå bare som æresmedlem.

- Kristin har gitt et meget godt inntrykk, og tilbakemeldingene jeg har fått så langt, er bare positive. Hun møtte mange styremedlemmer i Lima.

- Blant annet kan hun svært mye om doping og antidoping. Det er meget viktige områder for IOC.

Alder?

IOC ledes av tyskeren Thomas Bach. Han ble valgt i 2013 for en periode på åtte år.

- Bach skal sitte perioden sin ut. Det betyr til 2021. Så kan han velges for ytterligere fire år. Det som kan tale imot Kristin, er at hun er noen få år for langt framme. Hun vil være omtrent i midten av 60-årene når dette eventuelt kan bli aktuelt, sier Heiberg.

Vel en firedel av de 100 IOC-medlemmene er kvinner.

Heiberg var lettet og glad da Aasen fikk ja i Lima.

- Jeg tørket noen tårer fordi det ikke var sikkert at det ville bli slik, sier han.

OL i Sør-Korea skal han følge på plass fra start til mål.

- Vi føler oss sikre på at dette kommer til å bli bra, og at sikkerheten er på topp selv om retorikken mellom Nord-Korea og spesielt USA ikke er så bra, sier Heiberg.

