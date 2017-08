Hele Norge hyller gullgutten Karsten Warholm

Gratulasjonene hagler inn på sosiale medier. - Et øyeblikk for Norges idrettshistorie, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide.

Onsdag kveld løp 21-åringen Karsen Warholm inn til VM-gull i London på 400 meter hekk.

- Følelsen, jeg klarer ikke å beskrive det. Jeg har hatt en ufattelig bra treningsvinter. Ting har bare gått på skinner og nå står vi her, sier en nesten målløs Warholm til NRK.

- Jeg har ikke forstått det ennå. Da jeg kommer over mål der føltes det ut som jeg hadde sett et spøkelse. Det var bare helt drøyt. En helt sjuk følelse, fortsatte han.

- Helt enestående!

Etter gulløpet hagler gratulasjonene inn på sosiale.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen var også svært begeistret for det norske gullet:

Rodal er den forrige nordmannen som har vunnet en VM-medalje i baneløp. Han tok bronsen på 800 meter for 22 år siden.

De forrige VM-gullene til Norge sikret spydkaster Andreas Thorkildsen og kappgjengeren Trond Nymark i 2009. Da foregikk verdensmesterskapet i Berlin.

Hekkan og sakkan så sykt! Gratulerer kwarholm 🥇 @ London, United Kingdom https://t.co/dKlbsGo2kA — Henrik Ingebrigtsen (@HenrikInge) August 9, 2017

- Skal ikke være mulig

VM-medaljen er også den første til Norge siden Thorkildsen tok sølv i spydkast i Sør-Korea i 2011.

- Det skal nesten ikke være mulig for en 21-åring å være i verdenstoppen på denne distansen, kommenterte NRK-ekspert Vebjørn Rodal i opptakten til den spennende finalen.

NRK-profil Jon Gelius tok også del i feiringen i sosiale medier og skriver følgende på Twitter:

2 x Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg gratulerte Warholm to ganger på Twitter, med ti minutters mellomrom:

Warhold hylles også internasjonalt, blant annet av sportsredaksjonen til BBC.

Fantastisk av Karsten Warholm. Gratulerer! Et øyeblikk for Norges idrettshistorie! — Knut Arild Hareide (@KAHareide) August 9, 2017

For en prestasjon! For et løp! For en idrettsutøver! Gratulerer Karsten Warholm med VM-gull — Jon Gelius (@NRKGelius) August 9, 2017

Dette var litt av en bragd av Karsten Warholm! Fantastisk og gratulerer👍💐🇳🇴🇳🇴 — Anniken Hauglie (@AnnikenHauglie) August 9, 2017

Herlig, Karsten Warholm! — Erna Solberg (@erna_solberg) August 9, 2017

Gratulerer med VMgull @kwarholm , fantastisk dag for hele Norge og ikke minst @Norsk_Friidrett . — Erna Solberg (@erna_solberg) August 9, 2017

World Champion.

400 m hurdles

Norwegian

From my home-region

21 years old.

Karsten Warholm



Love You!!!!@kwarholm — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) August 9, 2017

Karsten Warholm's reaction to winning gold is absolutely priceless. pic.twitter.com/y62qfoRGMd — BBC Sport (@BBCSport) August 9, 2017

