Helleland håper på åpenhet fra Andersens erstatter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier til NRK at hun håper Norges Idrettsforbund finner en ny generalsekretær som står for åpenhet i idretten.

Statsråden har tidligere kritisert både Andersen og idrettspresident Tom Tvedt for deres manglende åpenhet.

- Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.

Hun vil fortsette å kjempe for mer åpenhet i toppledelsen i idretten, særlig fra Tom Tvedt og resten av Norges Idrettsforbund (NIF).

Kommer ikke til å gi seg

- Jeg er opptatt av at de skal vise at de er åpen, at de viser at de er lydhør. At de tar de sterke signalene som kommer fra hele Idretts-Norge. Det er mange som har bedt om innsyn både i regnskap og hvordan ting har vært i Norges idrettsforbund, sier kulturministeren før hun tilføyer:

- Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg mener fortsatt at Tom Tvedt, som idrettspresident og øverste ansvarlig i norsk idrett, er nødt til å gi oss innsyn.

Fikk spørsmål om åpenhet

Andersen meldte i en pressemelding mandag kveld at han går av som generalsekretær i NIF etter 13 år. Det var Idrettsforbundet som ba 52-åringen om å fratre sin stilling.

Andersen var inne hos Dagsrevyen i det resten av de norske mediene fikk tilsendt pressemeldingen om hans avgang fra NIF. Der fikk han spørsmål om han trodde kritikken rundt åpenhetskulturen hadde vært med på å felle ham.

- Det vil jeg ikke ha noen formening om. Jeg tror det er en helhetsvurdering. NIF-styret har ikke ønsket å se i fortiden, svarte Andersen.

