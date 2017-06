Henrik Ingebrigtsen må opereres - sesongen ryker

ANNONSE

Henrik Ingebrigtsen blir tirsdag operert for sine hamstring-problemer, og blir ute hele sesongen 2017, opplyser Norges Friidrettsforbund i en pressemelding.

- Sesongen min er over. Jeg er i Finland for å operere hamstring (bakside lår) imorgen. Jeg skal tilbake i verdenstoppen, skriver Ingebrigtsen på Twitter.

Sesongen min er over. Jeg er i Finland for å operere hamstring (bakside lår) imorgen. Jeg skal tilbake i verdenstoppen #plasticfantastic — Henrik Ingebrigtsen (@HenrikInge) June 12, 2017



- Akutt skade

Det er forklaringen på hvorfor han ikke deltar på Bislett Games i Oslo førstkommende torsdag.

- Henrik fikk en akutt skade i det ene låret under Diamond League-stevnet i Eugene for cirka to uker siden. Han har også hatt smerter i dette området gjennom sesongen 2016, sier medisinsk koordinator Jan Henning Løken i Norges Friidrettsforbund.

- Hundre prosent frisk



Kirurg Sakari Orava skal operere Norges friidrettshåp på sin klinikk i finske Åbo.

- Etter grundige undersøkelser ble det i samråd med det medisinske teamet i Norges Friidrettsforbund og Henrik selv konkludert med at kirurgisk behandling nå er det fortrukne behandlingsvalget for å bli hundre prosent frisk, sier Løken.

Har du sett denne videoen?