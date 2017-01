Henrik Kristoffersen seiret i slalåmbakken

ANNONSE

Det ble en fantastisk dag i Wengen for Henrik Kristoffersen. Nordmannen suste inn til seier under søndagens renn etter en dramatisk avslutning i slalåmbakken.

22-åringen suste nedover bakken i Sveits og kjørte feilfritt både i den første og den andre omgangen til stor jubel fra TV 2s kommentator-team.

- Å kjære vene! Det var ikke nødvendig å gjøre det så spennende!? Han er så god, Henrik Kristoffersen, sa Marius Skjelbæk i TV 2s-kommentatorboks.

Henrik Kristoffersen står med fire seire på fem verdenscuprenn denne sesongen, og seier i to av to klassikere.

Superglad



- Det var et tøft løp, og forskjellig fra i fjor. Jeg synes førsteomgangen og noen deler av andreomgang for min del var veldig bra. Jeg må endre på et par småting, men jeg er superglad i dag, sa Henrik Kristoffersen til FIS etter søndagens renn.

Verdenscupleder Marcel Hirscher hamret til med en god andreomgang og sendte tyske Felix Neureuther ned fra toppen med kun de tre siste fra førsteomgangen igjen.

Leif Kristian Haugen hadde maks uflaks i den andre omgangen og kjørte ut tidlig. Han klarte ikke å følge opp en fantastisk førsteomgang.

- Nei og nei, hva er det som skjer der, hylte Marius Skjelbæk i TV 2-kommentatorboksen da nordmannen kjørte ut.

Selv hadde Haugen en enkel forklaring på hva som gikk galt i den andre omgangen.

- Jeg hekter på hengkanten, og har to hekt i år. Dette er kjedelig fordi jeg satset. Det er et veldig antiklimaks. Det er ikke så mye en får gjort med hekt, fortalte Haugen til TV 2 etter rennet.

Suverene etter første omgang



Aleksandr Khorosjilov klarte ikke å svare på Hirschers fantastiske andre omgang og suste ned på resultatlistene. Russeren endte hele sekundet bak verdenscuplederen.

Kristoffersen ledet med 23 hundredeler ned til landsmannen etter den første omgangen, med russiske Aleksandr Khorosjilov på en tredjeplass.